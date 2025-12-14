Скидки
Кристал Пэлас — Манчестер Сити: прогноз и ставка на матч 14 декабря, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, составы

АПЛ: «Манчестер Сити» — великий обломщик, «Сандерленд» — в дерби с «Ньюкаслом»
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи АПЛ 14 декабря 2025 года
Комментарии
Прогнозы и экспресс на матчи 14 декабря 2025 года.

Сегодня, 14 декабря, продолжается программа 16-го тура английской Премьер-лиги, всего на это воскресенье запланировано пять встреч. Выбрали пару потенциально самых ярких из них и сделали экспресс.

Прогноз на матч «Кристал Пэлас» — «Манчестер Сити»

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кристал Пэлас» к этому туру подходит в статусе реальной силы, с которой стоит считаться. Победа над «Фулхэмом» (2:1) подняла команду в топ-4 АПЛ, где в отсутствие класса без характера не обойтись. Как видно, характер на месте, поздний гол Гехи в матче с «дачниками» – как подпись. Но есть нюанс, который ломает картину: декабрь превратился в марафон. Встреча с «Сити» станет четвёртой за последние 12 дней.

А вот «Манчестер Сити» приезжает с правильной эмоцией в Лондон. В Лиге чемпионов «горожане» забрали важнейшую победу у «Реала» (2:1), а Эрлинг Холанд снова отличился на топ-уровне. Показательно, что футболисты умеют добавлять по ходу встреч — и в таких выездных матчах это часто спасение. Если переждал стартовый шум «Селхёрста», а потом включил своё качество, жить можно.

«Пэлас» научился кусать «Сити». Вспомните хотя бы майский финал Кубка Англии. Однако конкретно сейчас календарь и травмы слишком не вовремя. У Гвардиолы тоже не идеальная картинка по здоровью своих подопечных. Но даже без идеальной версии состава «Манчестер Сити» остаётся командой, которая чаще других выигрывает подобные встречи-экзамены. В том числе за счёт класса на решающих отрезках.

Прогноз на матч «Сандерленд» — «Ньюкасл»

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Сандерленд
Сандерленд
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это тот случай, когда таблица и форма отходят на второй план. Возвращение Тайн-Уирского дерби в АПЛ получается громким. «Сандерленд» идёт девятым и находится на очко выше «Ньюкасла». Выходит, что на кону не только северо-восточная корона, но и очень конкретные турнирные амбиции. Таблица крайне плотная, все хотят в еврокубки.

У хозяев есть чёткий почерк Ле Бриса: дисциплина, структура, терпение. Однако кадрово на флангах и в опорной зоне сейчас больнее всего. У «Ньюкасла» свои проблемы — и тоже в обороне. По данным английской Премьер-лиги, вне игры и под вопросом Ботман, Триппьер, Крафт, Поуп, Осула, а ещё у Жоэлинтона отмечается проблема с пахом.

Победа гостей выглядит логично по классу, однако наиболее рабочий сценарий — обмен голами. Оборона у обеих сторон сейчас не в идеальном состоянии, эмоции зашкаливают, а один эпизод способен перевернуть всё. Всё-таки подобного дерби в АПЛ не было с марта 2016 года, фанаты соскучились. Плюс не стоит отдавать полное преимущество гостям, ведь они на неделе потратили силы на еврокубки.

Экспресс на матчи АПЛ 14 декабря 2025 года

  • Ставка 1: «Манчестер Сити» обыграет «Кристал Пэлас» за 1.96.
  • Ставка 2: обе забьют в дерби «Сандерленд» — «Ньюкасл» за 1.74.

Общий коэффициент: 1.96 х 1.74 = 3.41.

Комментарии
