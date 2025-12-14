Головин — на чемоданах, «Реал» никак не отпустит «Сити»: экспресс на футбол

Сегодня, 14 декабря, в европейском футболе много чего интересного. Например, в чемпионате Франции готовятся к небольшому зимнему отпуску, а в чемпионате Испании «Реал» пытается забыть проигрыш «Ман Сити» и догнать «Барселону». Что касается чемпионата Италии, то здесь чудят «Болонья» и «Ювентус», которые готовы в шестой раз подряд сразиться друг с другом вничью.

Прогноз на матч «Алавес» — «Реал»

«Реал» в среду принял «Манчестер Сити», а теперь с горя постарается закусить скромным «Алавесом». Лимит ошибок на первый круг подопечные Хаби Алонсо давно выбили. И ведь имели преимущество в пять очков после победы в «класико»! А дальше началась возня с недовольством Винисиуса, возвращение Биллингема нарушило баланс в середине поля, всё чаще подводил прессинг. Три ничьих подряд сильно испортили прогноз погоды: было +5℃, стало -4℃. Бррр!

В общем, особых вариантов у мадридцев нет. Ещё одна-две оплошности — и для борьбы за титул потребуется натуральное чудо. До конца календарного года остались два матча — «Алавес» с «Севильей». По старой памяти второе имя звучит громче, однако первый соперник куда более опасен. Особенно на своём поле. Достаточно заглянуть в турнирную таблицу, где клуб из Витории располагается в верхней половине.

В минувшем сезоне выезд в Виторию для мадридского «Реала» обернулся трудовой победой 1:0. В позапрошлом году были те же 1:0. Добавим сюда усталость после битвы с «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов, которая состоялась в среду. А ведь «Алавес» готовился в недельном цикле. И получим тотал меньше 3 голов за 1.72 — надёжный вариант для ставки.

Прогноз на матч «Марсель» — «Монако»

Однозначно главное событие тура во французской Лиге 1. Соперники входят в группу преследователей двух беглецов, хотя положение существенно разнится. Хозяева возглавляют погоню: набрали 29 очков за 15 туров, располагаются на третьей строчке в турнирной таблице. Гости её замыкают — только 23 очка, седьмое место и никакой стабильности.

Монегаски потерпели аж четыре поражения в пяти предыдущих турах чемпионата Франции, хотя до того спокойно входили в тройку сильнейших. Тренера уже поменяли, международную паузу пережили. Лучше не стало. Игра на два фронта даётся с колоссальным трудом. А «Марсель» перед уходом на зимнюю паузу тоже штормит. Могли бы повторить подвиг «Ланса» и тоже обойти «ПСЖ», но дрогнули два раза подряд.

При этом соперники на неделе отличились в еврокубках, устали. Монегаски принимали «Галатасарай» во вторник, а южане в тот же день посетили Бельгию. Времени на восстановление имели поровну, тут всё честно. На наш взгляд, планка тотала чрезмерно завышена. Впереди зимняя пауза, обе команды «наелись» и сбились с ритма. А значит, игра может получиться сравнительно осторожной. Не на 0:0, конечно, мы же не в Италии и не в ФНЛ. Но что-то в духе 1:1 или 2:0 тут вполне вероятно.

Прогноз на матч «Болонья» — «Ювентус»

Очень интересная встреча. Сразу на нескольких уровнях. Во-первых, статус: речь идёт как минимум о претендентах на зону Лиги чемпионов. Во-вторых, один из самых многообещающих представителей итальянского тренерского цеха против заслуженного ветерана. Итальяно против Спаллетти. В-третьих. И это, пожалуй, самое главное. История противостояния выглядит удивительно даже по меркам чемпионата Италии,

У «Болоньи» с «Ювентусом» свой подход. Они сыграли вничью пять раз подряд. Серия началась ещё весной 2023 года. 2,5 года назад! И ведь скучных нулей ни разу не было, всякий раз забивали обе команды. Порой получалось особенно весело: 3:3 во втором круге сезона-2023/2024, 2:2 – полгода спустя. Чем больше всматриваешься в нынешнее состояние соперников, тем сильнее понимаешь, что они более чем стоят друг друга.

После чего видишь коэффициент 3.30 на лобовую ничью. И знаете — пройти мимо сложно. Но если вы не верите в такие совпадения и предпочитаете классическую статистику с регрессом к среднему значению, рассмотрите голы в обе стороны за крепкий коэффициент 1.90. Команды забивают не так много, зато исправно. Для нулей потребуются подвиги голкиперов.

Экспресс на футбол 14 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 3 голов в матче «Алавес» — «Реал» за 1.70.

тотал меньше 3 голов в матче «Алавес» — «Реал» за 1.70. Ставка 2: тотал меньше 3 мячей в матче «Марсель» — «Монако» за 2.12.

тотал меньше 3 мячей в матче «Марсель» — «Монако» за 2.12. Ставка 3: ничья в матче «Болонья» — «Ювентус» за 3.30.

Общий коэффициент: 1.70 х 2.12 х 3.30 = 11.89.