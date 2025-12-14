Джейк Пол — Энтони Джошуа: обойдёмся без теорий заговора

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоится боксёрский турнир. В его главном бою сразятся Джейк Пол (12-1-0) и бывший чемпион мира Энтони Джошуа (28-4).

Начало турнира запланировано на 4:00 мск. Ориентировочное время главного боя — 6:00 мск. Все поединки турнира покажет платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается.

Полный кард турнира с главным боем Пол — Джошуа

Полный кард турнира выглядит следующим образом:

Джейк Пол — Энтони Джошуа;

Алисия Баумгарднер — Лейла Бодуан;

Андерсон Силва — Тайрон Вудли;

Чернека Джонсон — Аманда Галле;

Йокаста Валле — Ядира Бустильос;

Авиус Гриффин — Джастин Кардона;

Кено Марли — Диарра Дэвис-младший.

Коэффициенты букмекеров на бой Пол — Джошуа

Букмекеры считают явным фаворитом Джошуа. Поставить на его победу можно за 1.12, в то время как на Джейка Пола — за 6.75. Заключить пари на ничью можно за 20.00.

На ТБ 3.5 раунда можно сделать ставку с коэффициентом 1.81, а обратный исход доступен с котировкой 1.89.

Прогноз на бой Джейк Пол — Энтони Джошуа (20.12.2025)

Джейку Полу не сильно повезло. Его соперником должен был стать Джервонта Дэвис, но этот боксёр оказался в неладах с законом. А заменой стал Энтони Джошуа. Да, вот так, экс-чемпион мира, олимпийский чемпион докатился до боя с блогером. Однако деньги, как известно, не пахнут.

Бой будет профессиональным, пойдёт в рекорд боксёрам, так что никаких шоу быть не должно. Восемь раундов, вес до 111 кг, перчатки в 10 унций — всё серьёзно. И космические гонорары, куда без этого.

Давайте скажем сразу — Джейк Пол не так и плох. И даже очень хорош, если мы говорим не о профессионале. Он одержал несколько неплохих побед, пусть это были либо ветераны, либо не боксёры, либо же совсем слабые оппоненты. Тем не менее это блогер! Но Джошуа…Мастерство, физические кондиции, габариты — всё это несопоставимо. Всё равно что первоклассник будет драться с выпускником.

Конечно, Энтони не лучшем моменте своей карьеры. Поражение от Даниэля Дюбуа получилось сокрушительным. Однако давайте взглянем на карьеру Джошуа. Он проигрывал Александру Усику, Дюбуа. Да, ещё Энди Руису, но взял реванш. Сплошь топовые бойцы. Деньги в бою с Полом — да, мотивация, однако нужно победить уверенно, иначе хейта не оберёшься. И о возвращении к серьёзным делам можно будет забыть.

О каких-то преимуществах Джейка Пола даже не стоит говорить. Единственный шанс Джейка — это если всё решено заранее. Теории заговоров всегда будут там, где крутятся большие деньги. Но готов ли Джошуа закопать свою карьеру, окончательно поставить на ней крест ради куша, пусть и огромного? Кажется, что всё-таки нет, Энтони ещё не сказал своего последнего слова в боксе.

Выбор для ставки очевиден — ТМ 3.5 раунда. Как раз хватит на разведку и на то, чтобы Джейк покрасовался перед публикой. А дальше Джошуа должен спокойно отправлять блогера в нокаут. Спорт здесь должен победить шоу.

Ставка: ТМ 3.5 раунда за 1.89.