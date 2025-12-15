СКА — «Шанхайские Драконы». Кто в доме хозяин?

16 декабря в Санкт-Петербурге СКА примет «Шанхайских Драконов» на льду «Ледового дворца». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ СКА — «Шанхайские Драконы» 16 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.75, в то время как победа «Шанхайских Драконов» оценивается в 4.15. Ничья и овертайм идут за 4.60.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Шанхайские Драконы» (16.12.2025)

Третья серия битвы за Санкт-Петербург. Пока получается очень весело и задорно. Новосёлы проводят смелые акции и не стесняются провоцировать, старожилы не пускают болельщиков из-за иероглифов. Шума хватает. А самое главное – происходящее на льду ничуть не уступает по событийности.

Собственно, результаты в новообразованном дерби Санкт-Петербурга пока весьма показательны. На старте сезона «Шанхайские Драконы» смотрелись гораздо бодрее, СКА же испытывал серьёзные проблемы. Как результат — 7:4 в пользу номинально китайского клуба. Это была не просто принципиальная победа, а полноценное заявление о намерениях.

Постепенно результаты «драконов» просели. СКА тоже не блистал, однако худо-бедно набирал обороты. Вторая очная встреча состоялась через два месяца, 6 ноября. Теперь два очка достались подопечным Игоря Ларионова, хотя пришлось неслабо потрудиться. Дело дошло до овертайма, где Тревор Мёрфи реализовал большинство за три секунды.

Чем дальше сезон, тем тяжелее «Шанхайским Драконам». Оно и понятно. Команда собиралась в последний момент, оставшись без вменяемой предсезонной подготовки. На эмоциях и характере удалось хорошо стартовать, создать очковый задел. Но природу не обманешь. График невероятно плотный, добавим сюда перелёты и увеличившиеся скорости в КХЛ.

Постепенно команда банально просела. Чем дальше, тем чаще проигрывала конёк. А стабильно добиваться результата, уступая в движении, в КХЛ сложно. Требуется элитный вратарь, которого здесь нет. В результате китайцы выпали из зоны плей-офф, появились слухи об отставке Жерара Галлана. Впрочем, в клубе сообщили, что специалист просто полетел домой. Да и по потерянным очкам «драконы» до сих пор опережают ЦСКА.

Букмекеры не сомневаются в победе СКА. Мы не согласны. Во-первых, полторы недели паузы очень помогут гостям. Как минимум – отдохнуть, как максимум — подгрузиться, немного восполнить физическую подготовку. Во-вторых, СКА летал на Дальний Восток, а пик обратной акклиматизации обычно приходится на шестой-седьмой день. Есть вероятность, что хозяевам будет непросто. Заиграем Х2 за 2.03.

Ставка: «Шанхайские Драконы» не проиграют за 2.03.