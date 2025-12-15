«Локомотив» — «Динамо» Минск. Гвоздь программы в Ярославле

16 декабря в Ярославле «Локомотив» примет минское «Динамо» на льду «Арены-2000». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск 16 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, в то время как победа «Динамо» оценивается в 2.90. Ничья и овертайм идут за 4.50.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.10. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск (16.12.2025)

Шикарная вывеска. Действующий обладатель Кубка Гагарина против одной из самых «горячих» команд нынешнего регулярного чемпионата. Да ещё и битва прямых конкурентов за первое место в Западной конференции. На паузу «Локомотив» ушёл чуть выше: набрал 48 очков, отстаёт только от поразительной «Северстали». Но это формальность. Дело в том, что у минчан хоть и 47 очков, зато аж четыре игры в запасе. То есть по потерянным очкам дадут солидную фору даже череповчанам.

Соперники не виделись 2,5 месяца. В конце сентября в столице Беларуси было жарко, атмосфера оказалась приближена к плей-офф. Очень много удалений и возможностей проявить себя для спецбригад, стычки, единоборства, силовые приёмы. О голах тоже не забыли: забили по две шайбы, довели дело до серии буллитов. Там всё решил Виталий Пинчук (3:2 Б).

«Локомотив» перед паузой растерял стабильность, даже выдал серию из трёх поражений кряду. Дело было не в обороне и не во вратарях. Внезапно ушла результативность. Железнодорожники не могли забить на протяжении двух матчей, затем в овертайме уступили СКА (3:4 ОТ). Впрочем, вовремя подсобил календарь. Выезд на Дальний Восток — удовольствие сомнительное. И вместе с тем отличный шанс исправить ситуацию. «Амур» и «Адмирал» оказались повержены с общим счётом 6:1.

Динамовцам пауза, на первый взгляд, была совсем не нужна. Больно уж страшный ход они набрали к началу зимы. 14 побед в 16 предыдущих встречах! Поистине чемпионский график. На данный момент у подопечных Дмитрия Квартальнова серия из пяти побед. Четыре из них – в основное время, только «Амур» дожил до буллитов. Немного напрягает, что минчане не проводили официальных матчей аж со 2 декабря. Немудрено и заржаветь.

Квартальнов наверняка подгрузил хоккеистов во время паузы, так что у гостей могут возникнуть проблемы с движением. Два предыдущих выезда в Ярославль им не удались — 0:2 и 2:3. Справедливости ради, минчане часто теряли очки в гостях на старте сезона, однако во второй половине осени повадились штамповать победы даже за пределами Беларуси.

Выбирать фаворита в таких условиях сложно. Соперники друг друга стоят, да и пауза могла на многое повлиять. Предпочтём тотал меньше 5.5 гола за 1.75. Соперники надёжны в обороне, а пять предыдущих очных встреч выдались низовыми. Предпосылок для продолжения тренда достаточно.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.75.