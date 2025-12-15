«Ак Барс» — «Салават Юлаев». Уфа требует продолжения банкета

16 декабря в Казани «Ак Барс» примет «Салават Юлаев» на льду «Татнефть-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» 16 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.65, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 4.70. Ничья и овертайм идут за 4.75.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» (16.12.2025)

Эта музыка будет вечной. В смысле противостояние флагманов Татарстана и Башкортостана никогда не надоест. На дворе середина декабря, а нас ожидает четвёртое «зелёное дерби» в сезоне. Три предыдущих оказывались какими угодно, но только не предсказуемыми. Хотя казалось бы: казанцы перегруппировались и снова нацеливаются на Кубок Гагарина, уфимцы же на фоне финансовых проблем вынужденно откатились.

Потому неудивительно, что два стартовых раунда противостояния остались за «Ак Барсом». 3:1 – в Казани, 4:1 – в Уфе. Оба раза абсолютно по делу. Но в том-то и дело: «Салават» вовсе не слаб. Виктор Козлов знает свою работу. Вылечились травмированные, расправила плечи молодёжь, из США вернулся блудный сын Шелдон Ремпал. Адаптировался, набрал форму. И ситуация поменялась.

10 дней назад, 5 декабря, уфимцы на своём льду победили принципиального соперника со счётом 4:1. Выдали один из лучших матчей в сезоне, порадовав целостным хоккеем и качественным движением. Что особенно приятно – это не разовая вспышка, а часть планомерного прогресса. В шести предыдущих играх добыто четыре победы. С учётом всех обстоятельств результат замечательный.

Собственно, «Салават Юлаев» вернулся в зону плей-офф и на сегодняшний день выглядит заметно интереснее конкурентов. «Ак Барс» закрыл поражение во встрече с Уфой в битве с ещё одним принципиальным соперником — 3:1 с «Нефтехимиком». Ушёл на паузу вторым в Восточной конференции, хотя есть пара нюансов. «Металлург» далековато, а все преследователи провели меньшее количество игр. Положение не столь устойчивое, как может показаться.

Перекос в линии букмекеров выглядит чрезмерным даже с учётом истории противостояния. Пять предыдущих очных встреч в Казани завершились в пользу хозяев, лишь однажды потребовался овертайм. В то же время «Салават» всё меньше похож на подарок и свои две-три шайбы находит почти всегда. А уж лишний раз настраивать хоккеистов на «зелёное дерби» точно не придётся.

Брать ли Х2 за 2.18 — вопрос вкуса. На наш взгляд, как минимум зацепиться за очки гостям точно по силам. Хотя есть вариант и поскромнее. На ИТБ 2 голов «Салавата Юлаева» выставлен коэффициент 1.95. То есть нас устроит и поражение уфимцев, если те покажут себя на чужой половине льда. При двух голах произойдёт возврат. Пожалуй, отличное предложение.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 2.18.