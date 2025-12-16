КХЛ: экспресс с коэффициентом 15.4 на матчи 16 декабря 2025 года

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги получил передышку в декабре, но она уже подошла к концу. Сегодня, 16 декабря, матчи регулярки возвращаются. Выбрали для вас некоторые из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Лада» — ЦСКА

История личных встреч подсказывает, к чему чаще всё сводится. ЦСКА забирает матч, причём нередко уверенно. Даже в этом крайне неубедительном для красно-синих регулярном чемпионате уже были 7:2 и 4:2 в их пользу. «Лада» расклеилась после прошлого неплохого сезона. Временами держится, но стоит дать слабину во втором темпе, как счёт начинает увеличиваться.

Домашняя площадка, конечно, добавит тольяттинцам энергии на старте. Первые смены будут злые, силовые, с попыткой навязать свой темп. Однако ЦСКА как раз такие отрезки умеет пережидать: аккуратный первый период, затем включение скорости и контроль шайбы через защитников и длинные смены в чужой зоне. Тут важны детали — вбрасывания, меньшинство, игра у бортов. В этих мелочах гости обычно стабильнее.

Ставка на чистую победу ЦСКА в основное время — не про риск ради риска. Это про то, что у «Лады» слишком мало аргументов, чтобы 60 минут удерживать соперника такого уровня. У москвичей даже без одного-двух игроков остаётся ресурс решать эпизоды. Плюс перерыв должен был пойти на пользу. Однако мы бы выбрали вариант «второй период результативнее первого». После паузы нужно время раскататься.

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев»

Эта музыка будет вечной. То есть противостояние флагманов Татарстана и Башкортостана никогда не надоест. На дворе середина декабря, а нас ожидает четвёртое «зелёное дерби» в сезоне. Три предыдущих оказывались какими угодно, но только не предсказуемыми. Хотя казалось бы: казанцы перегруппировались и снова нацеливаются на Кубок Гагарина, уфимцы же на фоне финансовых проблем вынужденно откатились.

Потому неудивительно, что два стартовых раунда противостояния остались за «Ак Барсом». 3:1 – в Казани, 4:1 – в Уфе. Оба раза абсолютно по делу. Но в том-то и дело: «Салават» вовсе не слаб. Виктор Козлов знает свою работу. Вылечились травмированные, расправила плечи молодёжь, из США вернулся блудный сын Шелдон Ремпал. Адаптировался, набрал форму. И ситуация поменялась.

Собственно, «Салават Юлаев» вернулся в зону плей-офф и на сегодняшний день выглядит заметно интереснее конкурентов. Перекос в линии букмекеров выглядит чрезмерным даже с учётом истории противостояния. Брать ли Х2 за 2.18 — вопрос вкуса. На наш взгляд, как минимум зацепиться за очки гостям точно по силам.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Динамо» Минск

Шикарная вывеска. Действующий обладатель Кубка Гагарина против одной из самых «горячих» команд нынешнего регулярного чемпионата. Да ещё и битва прямых конкурентов за первое место в Западной конференции. На паузу «Локомотив» ушёл чуть выше: набрал 48 очков, отстаёт только от поразительной «Северстали». Но это формальность. Дело в том, что у минчан хоть и 47 очков, зато аж четыре игры в запасе. То есть по потерянным очкам дадут солидную фору даже череповчанам.

«Локомотив» перед паузой растерял стабильность, даже выдал серию из трёх поражений. Дело было не в обороне и не во вратарях. Внезапно ушла результативность. Динамовцам пауза, на первый взгляд, была совсем не нужна. Больно уж страшный ход они набрали к началу зимы. 14 побед в 16 предыдущих встречах! Поистине чемпионский график.

Выбирать фаворита в таких условиях сложно. Соперники друг друга стоят, да и пауза могла на многое повлиять. Предпочтём тотал меньше 5.5 гола за 1.75. Соперники надёжны в обороне, а пять предыдущих очных встреч выдались «низовыми». Предпосылок для продолжения тренда достаточно.

Прогноз на матч СКА — «Шанхайские Драконы»

Третья серия битвы за Санкт-Петербург. Пока получается очень весело и задорно. Новосёлы проводят смелые акции и не стесняются провоцировать, старожилы не пускают болельщиков из-за иероглифов. Шума хватает. А самое главное – происходящее на льду ничуть не уступает по событийности. На старте сезона «Шанхайские Драконы» смотрелись гораздо бодрее, СКА же испытывал серьёзные проблемы. Как результат — 7:4 в пользу номинально китайского клуба.

Постепенно результаты «драконов» просели. СКА тоже не блистал, однако худо-бедно набирал обороты. Вторая очная встреча состоялась через два месяца, 6 ноября. Теперь два очка достались подопечным Игоря Ларионова, хотя пришлось неслабо потрудиться. Дело дошло до овертайма, где Тревор Мёрфи реализовал большинство за три секунды. Однако чем дальше сезон, тем тяжелее «Шанхайским Драконам», ведь команда собиралась в последний момент, оставшись без вменяемой предсезонной подготовки.

И всё-таки… Букмекеры не сомневаются в победе СКА, а мы не согласны. Во-первых, полторы недели паузы очень помогут гостям. Как минимум – отдохнуть, как максимум — подгрузиться, немного восполнить пробелы в физической подготовке. Во-вторых, СКА летал на Дальний Восток, а пик обратной акклиматизации обычно приходится на шестой-седьмой день. Есть вероятность, что хозяевам будет непросто. Заиграем Х2 за 2.03.

Экспресс на матчи КХЛ 16 декабря 2025 года

Ставка 1: второй период матча «Лада» — ЦСКА результативнее первого за 2.00.

второй период матча «Лада» — ЦСКА результативнее первого за 2.00. Ставка 2: «Салават Юлаев» не проиграет «Ак Барсу» за 2.18.

«Салават Юлаев» не проиграет «Ак Барсу» за 2.18. Ставка 3: тотал меньше 5.5 гола в матче «Локомотив» — «Динамо» Мн за 1.75.

тотал меньше 5.5 гола в матче «Локомотив» — «Динамо» Мн за 1.75. Ставка 4: «Шанхайские Драконы» не проиграют СКА за 2.03.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.18 х 1.75 х 2.03 = 15.4.