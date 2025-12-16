Время кубков: «Барселона» без препятствий, «Челси» растянет удовольствие

Сегодня, 16 декабря, на внутренних аренах в разных топовых европейских чемпионатах проходят некоторые кубковые матчи. Нам будут интересны прежде всего те, где задействованы гранды. Выбираем игры и составляем экспресс.

Прогноз на матч «Кардифф» — «Челси»

Кубок лиги — идеальная сцена, где можно увидеть, как третий дивизион встречается с первым. Но сценаристы каждый раз забывают одну деталь: грандам тоже нужен трофей. Для «Челси» это короткая дорога к полуфиналу и шанс забрать титул без марафона. Поэтому даже при ротации уровень требований не поменяется — поменяются лишь фамилии в стартовом протоколе.

Самое опасное для гостей — первые 20-25 минут. «Кардифф» дома разгоняется на эмоциях, летит в единоборства, не стесняется рисковать и ловить соперника, пока тот просыпается. Но если «Челси» переживёт стартовый отрезок, оставив без подарков соперника, и переведёт игру в позиционную фазу, то начнут работать простые вещи. Класс пасов, скорость принятия решений, глубина скамейки — всё это на стороне гранда.

Мы не будем верить в сказки о Давиде и Голиафе. Однако можно поверить в уверенный стартовый отрезок от хозяев. Затем наверняка будет хладнокровная развязка от гостей. Один гол до перерыва или сразу после, второй — уже после того, как хозяева вынужденно раскроются. Логичный рисунок — победа гостей с комфортом, но без карнавала, в пару мячей. Однако в качестве ставки рассмотрим ничью в первые 30 минут.

Прогноз на матч «Гвадалахара» — «Барселона»

«Гвадалахара» типична для крепкого андердога: плотный блок 4-4-2, много вертикальных забросов и ставка на стандарты. В Кубке Испании уже выстреливали Нескес, Саму Майо и Канисо, а в воротах надёжно смотрится Амадор Сарко, вовремя вытаскивая сложные удары. Но в своём дивизионе «Гвадалахара» всё равно часто плывёт под давлением: свежие 1:3 от «Реала Кастилья» и 0:3 от «Оуренсе» напоминают, что по уровню это всё-таки команда для борьбы за выживание, а не сенсация.

Состав «Барселоны» ждёт серьёзная ротация. Однако в борьбу за трофей каталонцы входят в статусе рекордсменов турнира (33 трофея) и действующих чемпионов, так что расслабляться Флик своим подопечным точно не позволит, даже против соперника из третьего дивизиона. Могут даже выйти и некоторые звёзды на тот или оной отрезок.

Судя по всему, хозяева прижмутся очень низко и попытаются укусить за счёт стандартов и редких контратак. VAR на этой встрече не будет, а значит, любая борьба в штрафной превращается в маленькую лотерею и шанс. Однако мы не верим, что «Гвадалахара» даже на своём поле сумеет забить хотя бы гол «Барселоне». Уж слишком большая разница в уровне исполнителей.

Экспресс на футбол 16 декабря 2025 года

Ставка 1: ничья в первые 30 минут в матче «Кардифф» — «Челси» за 1.81.

ничья в первые 30 минут в матче «Кардифф» — «Челси» за 1.81. Ставка 2: «Барселона» обыграет «Гвадалахару» всухую за 1.84.

Общий коэффициент: 1.81 х 1.84 = 3.33.