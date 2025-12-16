Скидки
Амур — Адмирал: прогноз и ставка на матч КХЛ 17 декабря 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция

«Амур» — «Адмирал». Прогноз: битва «двойников» на Дальнем Востоке
Алексей Серяков
«Амур» — «Адмирал»: прогноз на матч
Комментарии
Обе команды провели первую часть регулярки ниже ожиданий и сменили тренеров.

17 декабря в Хабаровске «Амур» примет «Адмирал» на льду «Платинум-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 12:15 мск. Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Амур» — «Адмирал» 17 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Амура» в основное время предлагается с коэффициентом 2.43, в то время как победа «Адмирала» оценивается в 2.70. Ничья и овертайм идут за 4.05.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.08. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

Прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Адмирал» (17.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 декабря 2025, среда. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне между двумя клубами с Дальнего Востока поразительно много сходств. Прежде всего, довольно слабые результаты и затяжные серии поражений. Борьбы за Кубок Гагарина никто и не ждал (хотя перед «Амуром», помнится, ставили задачу взять трофей именно в 2026 году), но всё же показатели разочаровывающие. Из них вытекает второй пункт.

Обе команды успели сменить тренеров, причём обставили перестановки странным образом. Александр Гальченюк-старший в Хабаровске «пропал» на месяц, официальной информации о местонахождении специалиста не поступало, хотя все всё понимали. Только перед паузой в регулярном чемпионате Александр Андриевский официально занял пост главного тренера.

Делать прогнозы на таком фоне затруднительно. Формально у хабаровчан преимущество: своего льда, да и Андриевский фактически руководил командой несколько недель. Игроки должны лучше понимать требования тренера. В то же время уход фигуры калибра Тамбиева рискует обеспечить мощную встряску. Теперь никому ничего не гарантировано, зато можно добиться увеличения игрового времени или войти в спецбригады большинства.

На таком фоне велик соблазн не мудрить, заиграв лобовую ничью с изумительным коэффициентом 4.05. Логика простая: обе команды находятся в переходном периоде и не отличаются стабильностью, зато по уровню исполнителей сопоставимы. Добавим сюда очные встречи. Их в сезоне было уже три — всякий раз укладывались в 60 минут. Может, пора?

Ставка: ничья и овертайм в матче «Амур» — «Адмирал» за 4.05.

Комментарии
