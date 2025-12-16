«Сочи» — «Металлург». Прогноз: вы же знаете, кто победит

17 декабря в Сочи ХК «Сочи» примет «Металлург» на льду стадиона «Большой». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» 17 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.60, в то время как победа «Сочи» оценивается в 5.20. Ничья и овертайм идут за 4.80.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.72. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Металлург» (17.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 17 декабря 2025, среда. 19:30 МСК ХК Сочи Сочи Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Предлагаем не делать вид, что в матче есть серьёзная интрига. Разумеется, в хоккее бывает всякое. Особенно когда фаворит играет на чужом льду, а аутсайдер может рассчитывать на поддержку трибун. Особенно после перерыва в полторы недели, ведь команды могли как немного «заржаветь», так и столкнуться с дополнительными физическими нагрузками.

Тем не менее расклад очевиден. Единоличный лидер встречается с худшей командой лиги. Правда, «Сочи», который находится ниже «Лады», провёл на два матча меньше. Если судить по потерянным очкам, есть команды и послабее. Но тут скорее формальности, ведь очки ещё нужно набрать. А у южан с ними колоссальные проблемы.

Шутка ли — всего 23 очка за 32 встречи. Теоретические шансы на плей-офф ещё можно рассмотреть, однако потребуется как минимум бинокль. А через пару-тройку недель — микроскоп. К перерыву отставание от восьмой строчки составляло 14 очков. Чертовски много даже при трёх играх в запасе, ведь за победу у нас начисляют всего два очка. А предпосылок к затяжным триумфальным отрезкам не видать.

Иное дело «Металлург». Легко, спокойно и уверенно катит на крейсерской скорости по регулярному чемпионату. Вроде бы и вопросы по вратарской бригаде есть, и статус Евгения Кузнецова непонятен. Ощущение такое, что подобные вещи нужны магнитогорцам, чтобы всё не складывалось слишком уж идеально. Чтобы не расслабляться и держать тонус.

Вы знаете — получается. Пожалуй, лучшее звено в лиге. Великолепная результативность. Готовность добиваться результата хоть на своём льду, хоть на выезде. Добавим сюда историю противостояний. В пяти предыдущих очных встречах «лисы» оказались сильнее, лишь однажды не уложившись в 60 минут. В общем, фаворит тут очевиден.

На П2 выставлен коэффициент 1.60, который вполне сгодится для экспресса. Мы же предлагаем выбрать между П2 + тотал больше 4.5 гола за 1.80 и победой «Металлурга» в первом периоде за 2.05. Подопечные Андрея Разина любят лихо начинать, а за 10 дней наверняка успели соскучиться по хоккею. Есть подозрение, что первые шайбы не заставят себя долго ждать.

Ставка: «Металлург» выиграет первый период в матче с «Сочи» за 2.05.