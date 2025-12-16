«Ньюкасл» — «Фулхэм». Извините, у нас Лига чемпионов

Хозяева постараются выйти в полуфинал Кубка лиги, но и вылет проблемой не станет.

17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги встретятся «Ньюкасл» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле-апон-Тайн. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Коэффициенты на матч Кубка лиги «Ньюкасл» — «Фулхэм» 17 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.72, что составляет приблизительно 56% вероятности. Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 4.80 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 (24%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч Кубка лиги Англии «Ньюкасл» — «Фулхэм»

В Кубке английской лиги добрались до четвертьфиналов. Дорога «Ньюкасла» получилась не самой простой. Разгромить скромный «Брэдфорд» (4:1) — дело нехитрое, однако дальше пришлось иметь дело с «Тоттенхэмом». Нестабильным, выставившим экспериментальный состав. Проблем не возникло — 2:0.

«Фулхэм» в еврокубки не попал, потому был вынужден преодолевать три раунда. Путь длиннее, зато уровень сопротивления скромный. «Бристоль Сити» обыграли без особых хлопот (2:0), однако дальше пошли трудности. Сперва до середины второго тайма не могли взломать скромный «Кембридж Юнайтед» (1:0), затем вовсе дошли до серии пенальти с «Уикомом» (1:1, 5:4 пен.), который тихо-мирно идёт в серединке третьего дивизиона.

Понятно, что в оптимальных составах да на своём поле «сороки» были бы явными фаворитами. А в нашем случае контекст гораздо важнее звучности имён. «Ньюкасл» вроде бы находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии, но плотности позавидует даже вагон московского метро в час-пик. До четвёртого места, например, не хватает всего четырёх очков.

«Фулхэм» же своё дело знает. Находится в пяти очках позади ближайшего соперника, хотя это не столь важно. Куда большее значение имеет запас от зоны вылета. Небольшой, но всё же есть. Четыре очка. Теперь самое главное: хозяева вовсю сражаются за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Турнир ушёл на паузу до января, останутся два определяющих тура. Есть большие сомнения, что вылет из второстепенного турнира станет большой проблемой. Сохранить здоровье лидеров важнее.

Глубина скамейки у «Ньюкасла» откровенно не впечатляет, возможностей для ротации минимум. Специально сливать Кубок лиги они не станут, а вот выставить второй состав и посмотреть, что получится — легко. «Фулхэм» в Кубке Англии ещё не стартовал, в АПЛ наверняка удержится. До решающего же матча Кубка лиги рукой подать. Почему бы не упереться?

Брать ли Х2 за 2.20 — дело вкуса. При желании можно даже проверить проход лондонцев за дивный коэффициент 2.95. Мы же ограничимся ИТМ 1.5 гола «Ньюкасла» за 2.15. Хозяева вполне способны пройти дальше, но желание поберечь лидеров повлияет на сыгранность. В позиционном нападении будет сложно, всё же «Фулхэм» умеет обороняться. Высокой результативности от фаворита не ждём.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Ньюкасла» в матче с «Фулхэмом» за 2.15.