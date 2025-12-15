«Динамо» М — «Спартак». Когда пауза только во вред

16 декабря 2025 года в Москве состоится матч КХЛ, в котором сыграют «Динамо» и «Спартак». Начало — в 19:30 мск. Команды перевели дух в паузе на Кубок Первого канала, но всем ли этот перерыв был нужен?

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» — «Спартак» 16 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.20, а шансы спартаковцев по итогам 60 минут оценили в 2.70. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча должна получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 2.00. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.55.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Спартак» (16.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Кто должен расстраиваться из-за недельной паузы, так это московское «Динамо». Шутка ли, под руководством Вячеслава Козлова на стыке ноября и декабря бело-голубые выдали серию из шести побед. Солидный результат. Причём в числе поверженных были серьёзные соперники — те же «Локомотив», «Северсталь», «Трактор». Конечно, отрезок не такой длинный, но, кажется, с тренером динамовцы угадали. И если смотреть по потерянным очкам, они уже вторые на Западе. Вопрос только в том, как скоро снимут с Козлова приставку «и. о». Сейчас это просто формальность. «Химия» с коллективом у него состоялась. Правда, теперь нужно не потерять этот достигнутый нужный ритм. Как с этим справится команда — сказать сложно.

У «Спартака» ситуация похуже. Команда Алексея Жамнова в последних матчах совсем позабыла об обороне — 26 пропущенных в пяти играх. Просто караул! С выездными встречами тоже беда — всего две победы в основное время за весь сезон. Последние две игры перед перерывом проблему обозначили: 3:4 в овертайме от «Барыса» и 5:7 — в Омске. Нет, характер у спартаковцев есть, сколько раз они переворачивали неудачно складывающиеся встречи, но такой карнавал на площадке редко сочетается с результатом. Пока шестое место в Западной конференции. Не совсем то, чего ждут от «Спартака».

«Динамо» в порядке, «Спартак» — нет, да ещё и плох на выезде. Можно ничего не выдумывать и ставить на бело-голубых? Не будем торопиться. Та самая пресловутая пауза могла многое поменять. Именно в ритме, в тонусе команд. Первые матчи после перерывов всегда сложно предсказывать. А тут ещё если посмотреть на личные встречи этих соперников, то мы увидим, что они обменялись гостевыми успехами. В октябре «Спартак» на льду бело-голубых не просто выиграл, а разгромил своего принципиального оппонента 5:0. Так что не всё так однозначно.

Поэтому мы не будем ловить удачу в исходе, а возьмём ТБ 5.5 шайбы за 1.80. В последних 10 личных встречах этот тотал команды пробивали. «Спартак» — карнавальная команда, много голов и в свои, и в чужие. «Динамо» в этом плане более организованный коллектив, но тоже не прочь пофеерить — те же 8:4 с «Трактором». Кажется, ставка на открытый хоккей если не беспроигрышная, то точно имеет право на жизнь.

Ставка: ТБ 5.5 шайбы за 1.80.