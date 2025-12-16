Скидки
Манчестер Сити — Брентфорд: прогноз и ставка на матч 17 декабря 2025 года

«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Против статистики не попрёшь
Алексей Анисимов
«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз на матч
Гости проиграли семь из восьми выездных встреч в этом сезоне АПЛ.

17 декабря в матче 1/4 финала Кубка английской лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Брентфорд» 17 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.40, что равно приблизительно 71% вероятности. Победа «Брентфорда» оценивается коэффициентом 8.20. Ничейный исход можно найти в линии за 5.10.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.72, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кубок лиги Англии — это не про «потом исправим». Это про один вечер, когда у фаворита нет права на раскачку, а андердогу нет смысла экономить силы и скромничать. «Манчестер Сити» здесь будет в привычной роли: сетка короткая, соперники пока скромные — шансы закрыть сезон с трофеем даже в случае провала в чемпионате Англии есть.

«Брентфорд» теперь не команда Томаса Франка. В нынешнем сезоне роль главного тренера на себя примерил Кит Эндрюс. И это уже другая интонация, другой риск, другая смелость. Но смелость хороша, когда за ней стоят здоровье и глубина. А вот с этим у гостей тяжеловато. Фабио Карвальо в долгосрочном лазарете, проблемы у Дасилвы и Миламбо, а Нельсон под вопросом. И это как раз те фамилии, которые могли бы добавить вариативности.

У «Сити» тоже не всё стерильно. Родри всё ещё вне игры, Ковачич — тоже, Доку и Стоунз балансируют на грани готовности. С другой стороны, у Гвардиолы в таких историях всегда одно и то же лекарство: ротация без потери контроля. Тем более после 3:0 с «Кристал Пэлас» в АПЛ, когда Эрлинг Холанд в очередной раз напомнил всем, кто тут главный бомбардир.

По ощущениям, это будет матч про терпение. «Брентфорд» постарается упаковать игру в компактность и ждать свой стандарт или ошибку соперника на выходе из обороны. Дома клуб хорош, а в гостях — среди худших (семь поражений в восьми выездах в АПЛ). «Сити» же как раз умеет душить оппонентов без спешки: владение, давление, подборы — и постепенно соперник начинает опаздывать в эпизодах.

И ещё один штрих. Кубковые четвертьфиналы часто ломаются не первым голом, а тем, что происходит после него. «Брентфорду» придётся раскрываться — а это именно то, что нужно «Манчестер Сити», даже если выйдет не главная версия состава. Пространство за спинами — любимый язык команды Гвардиолы.

Отсюда и выбор ставки. Верим, что хозяева пройдут дальше, но на лобовую победу дают очень скромный коэффициент. Попробуем понять форму этой победы. У «Брентфорда» слишком много кадровых «если», чтобы уверенно требовать гол на «Этихаде», а у «Сити» — достаточно качества, чтобы забить самому и закрыть матч без нервов даже вторым составом.

Ставка: «Ман Сити» обыграет «Брентфорд» всухую за 2.55.

