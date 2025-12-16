Скидки
Межконтинентальный кубок: прогноз на матч ПСЖ — Фламенго 17 декабря 2025 года

Важнее, чем кажется. «ПСЖ» и «Фламенго» подойдут к финалу ответственно
Алексей Анисимов
«ПСЖ» — «Фламенго»: прогноз на матч
Ещё один трофей лишним не будет.

17 декабря в финале Межконтинентального кубка — 2025 встретятся французский «ПСЖ» и бразильский «Фламенго». Игра пройдёт на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане, Катар. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Коэффициенты на финал Межконтинентального кубка «ПСЖ» — «Фламенго» 17 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.65, что составляет приблизительно 61% вероятности. Победа «Фламенго» оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.95.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.

Межконтинентальный кубок — 2025: прогноз на финал «ПСЖ» — «Фламенго»

Межконтинентальный кубок — 2025 . Финал
17 декабря 2025, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Фламенго
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финалы хороши тем, что сразу снимают маски. Здесь не скажешь, мол, играли на три фронта и не откупишься ироничной пресс-конференцией. Один вечер, нейтральное поле, один трофей. Очень быстро станет понятно, у кого спокойствие в крови, а у кого дрожь в коленях. Пусть не самый статусный, но всё же титул.

«ПСЖ» приехал в Доху не просто за сувениром — Луис Энрике повёз полноценную обойму из 22 игроков. И это важный сигнал. Париж воспринимает матч как серьёзную точку в сезоне, а не как выставку достижений европейского футбола. Но без ложки дёгтя не обошлось. В заявке по-прежнему нет Хакими. Правый фланг обороны придётся закрывать альтернативами, а это всегда риск.

Особенно против команды, которая умеет бить в слабые места быстро и без лишних реверансов. «Фламенго» — это такая команда, которая трофеи не ждёт, а выгрызает. В 2025 году наклёвывается целая авоська — чемпионат Бразилии, Суперкубок Бразилии, Кубок Либертадорес и, может быть, Межконтинентальный кубок. Мотивация достаточно серьёзная.

И вот здесь кроется ключевой нюанс для прогноза. У бразильцев мощный костяк, но есть ограничения по плану Б. Винья и Аллан не попали в заявку, а Педро хоть и поехал с командой, но изначально у него мало шансов сыграть. То есть если потребуется резко добавить в штрафной — у тренерского штаба опций меньше, чем кажется.

Если пытаться предвидеть возможный сценарий игры, то здесь всё довольно читаемо. Филипе Луис постарается сделать ставку на компактность, поймать момент через де Арраскаету и Жоржиньо (да, он теперь здесь, если кто не знал), на стандартах и ошибках соперника. А «ПСЖ» будет делать то, что умеет лучше всего: забирать мяч, душить темпом, тянуть соперника в позиционную оборону.

Именно поэтому мы не верим в перестрелку. Финал на нейтральном поле обычно начинается осторожно, а у обеих команд слишком много уважения к цене одной ошибки. 1:0, 2:0 или 1:1 выглядит естественнее, чем 3:2.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Фламенго» за 2.00.

