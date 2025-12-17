КХЛ: предсказуемый «Металлург» и дальневосточное дерби

Континентальная хоккейная лига вернулась после паузы. Сегодня, 17 декабря, состоятся две встречи. Сделали прогнозы и составили экспресс для вас.

Прогноз на матч «Сочи» — «Металлург»

Предлагаем не делать вид, что в матче есть серьёзная интрига. Разумеется, в хоккее бывает всякое. Особенно когда фаворит играет на чужом льду, а аутсайдер может рассчитывать на поддержку трибун. Особенно после перерыва в полторы недели, ведь команды могли как немного «заржаветь», так и столкнуться с дополнительными физическими нагрузками. Тем не менее расклад очевиден.

Единоличный лидер встречается с худшей командой лиги. Правда, «Сочи», который находится ниже «Лады», провёл на два матча меньше. Если судить по потерянным очкам, есть команды и послабее. Но тут скорее формальности, ведь очки ещё нужно набрать. А у южан с этим колоссальные проблемы. Шутка ли — всего 23 очка за 32 встречи.

Иное дело «Металлург». Легко, спокойно и уверенно катит на крейсерской скорости по регулярному чемпионату. Пожалуй, лучшее звено в лиге. Великолепная результативность. Готовность добиваться результата хоть на своём льду, хоть на выезде. Ждём победу гостей в первом периоде, ведь подопечные Андрея Разина любят лихо начинать, а за 10 дней наверняка успели соскучиться по хоккею.

Прогноз на матч «Амур» — «Адмирал»

В нынешнем сезоне между двумя клубами с Дальнего Востока поразительно много сходств. Прежде всего довольно слабые результаты и затяжные серии поражений. Борьбы за Кубок Гагарина никто и не ждал (хотя перед «Амуром», помнится, ставили задачу взять трофей именно в 2026 году), но всё же показатели разочаровывающие. Из них вытекает второй пункт.

Обе команды успели сменить тренеров, причём обставили перестановки странным образом. Александр Гальченюк-старший в Хабаровске «пропал» на месяц, официальной информации о местонахождении специалиста не поступало, хотя все всё понимали. Только перед паузой в регулярном чемпионате Александр Андриевский официально занял пост главного тренера. Во Владивостоке поступили проще: расстались с Леонидом Тамбиевым с формулировкой «отстранён от команды». Делать прогнозы на таком фоне затруднительно.

Формально у хабаровчан преимущество: своего льда, да и Андриевский фактически руководил командой несколько недель. Игроки должны лучше понимать требования тренера. В то же время уход фигуры калибра Тамбиева рискует обеспечить мощную встряску. Теперь никому ничего не гарантировано, зато можно добиться увеличения игрового времени или войти в спецбригады большинства. На таком фоне велик соблазн не мудрить, заиграв лобовую ничью с изумительным коэффициентом 4.05.

Экспресс на матчи КХЛ 17 декабря 2025 года

Ставка 1: «Металлург» выиграет первый период в матче с «Сочи» за 2.05.

Общий коэффициент: 2.05 х 4.05 = 8.30.