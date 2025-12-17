Трофейный матч «ПСЖ» — «Фламенго» и 1/4 финала Кубка лиги Англии

Еврокубковые соревнования пока взяли паузу, но это не значит, что на этой неделе придётся скучать. В Англии проводятся встречи 1/4 финала Кубка лиги, а на нейтральном поле в Катаре состоится титульный матч «ПСЖ» — «Фламенго» за Межконтинентальный кубок.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Фламенго»

«ПСЖ» приехал в Доху не просто за сувениром — Луис Энрике повёз полноценную обойму из 22 игроков. И это важный сигнал. Париж воспринимает матч как серьёзную точку в сезоне, а не как выставку достижений европейского футбола. Но без ложки дёгтя не обошлось. В заявке по-прежнему нет Хакими. Правый фланг обороны придётся закрывать альтернативами, а это всегда риск.

Особенно против команды, которая умеет бить в слабые места быстро и без лишних реверансов. «Фламенго» — это такая команда, которая трофеи не ждёт, а выгрызает. В 2025 году наклёвывается целая авоська — чемпионат Бразилии, Суперкубок Бразилии, Кубок Либертадорес и, может быть, Межконтинентальный кубок. Мотивация достаточно серьёзная.

Если пытаться предвидеть возможный сценарий игры, то здесь всё довольно читаемо. Филипе Луис постарается сделать ставку на компактность, поймать момент через де Арраскаету и Жоржиньо (да, он теперь здесь, если кто не знал), на стандартах и ошибках соперника. А «ПСЖ» будет делать то, что умеет лучше всего: забирать мяч, душить темпом, тянуть соперника в позиционную оборону. Именно поэтому мы не верим в перестрелку. Всё будет осторожно.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд»

Кубок лиги Англии — это не про «потом исправим». Это про один вечер, когда у фаворита нет права на раскачку, а андердогу нет смысла экономить силы и скромничать. «Манчестер Сити» здесь будет в привычной роли: сетка короткая, соперники пока скромные — шансы закрыть сезон с трофеем даже в случае провала в чемпионате Англии есть.

«Брентфорд» теперь не команда Томаса Франка. В нынешнем сезоне роль главного тренера на себя примерил Кит Эндрюс. И это уже другая интонация, другой риск, другая смелость. Но смелость хороша, когда за ней стоят здоровье и глубина. А вот с этим у гостей тяжеловато. Фабио Карвальо в долгосрочном лазарете, проблемы у Дасилвы и Миламбо, а Нельсон под вопросом. И это как раз те, кто мог бы добавить вариативности.

По ощущениям, это будет матч про терпение. «Брентфорд» постарается упаковать игру в компактность и ждать свой стандарт или ошибку соперника на выходе из обороны. Дома клуб хорош, а в гостях — среди худших (семь поражений в восьми матчах в АПЛ). «Сити» же как раз умеет душить оппонентов без спешки: владение, давление, подборы — и постепенно соперник начинает опаздывать в эпизодах. Ждём П1 всухую.

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Фулхэм»

В Кубке английской лиги добрались до четвертьфиналов. Дорога «Ньюкасла» получилась не самой простой. Разгромить скромный «Брэдфорд» (4:1) — дело нехитрое, однако дальше пришлось иметь дело с «Тоттенхэмом». Проблем, впрочем, не возникло — 2:0. «Фулхэм» в еврокубки не попал, потому был вынужден преодолевать три раунда. «Бристоль Сити» обыграли без особых хлопот (2:0), но дальше пошли трудности.

Понятно, что в оптимальных составах да на своём поле «сороки» были бы явными фаворитами. А в нашем случае контекст гораздо важнее звучности имён. «Ньюкасл» вроде бы находится в нижней части турнирной таблицы чемпионата Англии, однако плотности позавидует даже вагон московского метро в час-пик. До четвёртого места, например, не хватает всего четырёх очков. «Фулхэм» же своё дело знает. Находится в пяти очках позади ближайшего соперника, хотя это не столь важно. Куда большее значение имеет запас от зоны вылета.

Теперь самое главное: хозяева вовсю сражаются за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Есть большие сомнения, что вылет из второстепенного турнира станет большой проблемой. Сохранить здоровье лидеров важнее. Глубина скамейки у «Ньюкасла» откровенно не впечатляет, возможностей для ротации минимум. Специально сливать Кубок лиги они не станут, а вот выставить второй состав и посмотреть, что получится — легко. Так что мы ограничимся ИТМ 1.5 гола «Ньюкасла» за 2.15.

Экспресс на футбол 17 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 2.5 мяча в матче «ПСЖ» — «Фламенго» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.00 х 2.55 х 2.15 = 10.96.