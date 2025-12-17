«Наполи» — «Милан». Жаркие гастроли в Саудовской Аравии

18 декабря в матче полуфинала Суперкубка Италии встретятся «Наполи» и «Милан». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперкубка Италии «Наполи» — «Милан» 18 декабря 2025 года

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.77, что составляет приблизительно 35% вероятности. Победа «Милана» тоже оценивается коэффициентом 2.77. Ничейный исход можно найти в линии за 3.20.

При этом аналитики убеждены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.82.

Прогноз на матч 1/2 финала Суперкубка Италии «Наполи» — «Милан»

Итальянские топ-клубы вместе с федерацией снова отправляются на заработки. Во второй половине декабря четыре участника опять разыграют Суперкубок Италии в Саудовской Аравии: два полуфинала и финал, повышенные призовые. Победа не выводит в еврокубки, зато приносит престиж и пополняет бюджет. Игра стоит свеч.

«Наполи» в предыдущем розыгрыше участия не принимал. Действующим обладателем трофея является «Милан», в январе по очереди обыгравший «Ювентус» (2:1) и соседей из «Интера» (3:2). Главным тренером на тот момент был Сержиу Консейсау. Впрочем, успех не спас его от увольнения. Слишком уж слабыми оказались результаты в Серии А.

Зато теперь ситуация резко поменялась. Опытнейший Массимилиано Аллегри взялся за дело. Не поник после сенсационного поражения от «Кремонезе» (1:2) в 1-м туре, с тех пор «россонери» непременно набирали очки. С позиционным нападением по-прежнему проблемы, однако возвращение Кристиана Пулишича пришлось как нельзя кстати. Выход американца на замену позволил переломить ход битвы с «Торино» (3:2).

Собственно, в первом полуфинале сойдутся команды из ведущей тройки Серии А на данный момент. Их темп выдерживает только «Интер». «Рома» после мощного старта стала спотыкаться, остальные в принципе слишком поглощены своими проблемами. Кто-то наверняка попробует подтянуться, однако на сегодня речь о двух сильнейших командах страны.

Аллегри и Конте замечательно знают друг друга. Успели пересечься после возвращения Массимилиано: в 5-м туре «Милан» на своём поле оформил победу со счётом 2:1, хотя более получаса действовал в меньшинстве после удаления Первиса Эступиньяна. Собственно, та неудача стала началом проблемного периода неаполитанцев. Неудачный отрезок преодолели, на победную серию вышли.

Выискивать тут фаворита сложно. Если вообще возможно. Ограничимся парой замечаний: в прошлом году оба матча с участием миланцев пробили тотал (2:1 и 3:2), а в пяти из шести последних очных встреч зрители увидели как минимум два мяча. Словом, аккуратный ТБ 2 голов за 1.60 выглядит надёжно.

Мы же пойдём дальше и заиграем ничью в первом тайме за 2.15. Принципиально новые условия, сильный соперник, до трофея рукой подать. На таком фоне дебют рискует получиться осторожным, а уж во втором тайме пойдёт повеселее. Обе команды сейчас исправно допускают ошибки в обороне, так что на два-три мяча мы вправе рассчитывать.

Ставка: ничья в первом тайме матча «Наполи» — «Милан» за 2.15.