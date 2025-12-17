«Шахтёр» — «Риека». Арда Туран решает задачу

18 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся «Шахтёр» и «Риека». Игра пройдёт на стадионе «Мейски имени Хенрика Реймана» в Кракове, Польша. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Шахтёр» — «Риека» 18 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. Сделать ставку на победу «Шахтёра» предлагается с коэффициентом 2.16, что составляет приблизительно 72% вероятности. Победа «Риеки» оценивается коэффициентом 3.35. Ничейный исход можно найти в линии за 3.75.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.77. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Прогноз на матч Лиги конференций «Шахтёр» — «Риека» (18.12.2025)

Клубу из Украины, конечно, повезло с жеребьёвкой. Строго говоря, единственным по-настоящему опасным соперником на общем этапе Лиги конференцией оказалась польская «Легия», хотя и она переживает непростой период. И в том матче «Шахтёр» потерпел поражение со счётом 1:2, пропустив решающий мяч на 90+4-й минуте. Впрочем, рук не опустил и своё собрал.

А это даже важнее. Стабильно набирал очки с теми, кто уступает в классе. С болтающимся в середине турнирной таблицы чемпионата Шотландии «Абердином», скромным исландским «Брейдабликом» с минимальным бюджетом, старательным и ограниченным «Шэмрок Роверс» из Ирландии. Неделю назад вообще сражались с «Хамрун Спартанс». Это представитель Мальты.

В общем, календарь дал возможность без особых хлопот запрыгнуть в топ-8 общего этапа. Подопечные Арды Турана с удовольствием ею воспользовались. Молодцы, тоже нужно уметь. У «Риеки» уровень оппозиции оказался серьёзнее, однако хорваты могут винить только себя. Слишком плохо сыграли на выезде с аутсайдерами, потому в любом случае финишируют ниже «Шахтёра».

0:1 от «Ноа» в Армении — ладно, всякое бывает. Ещё до исхода получаса игры остались в численном меньшинстве, что сильно осложнило задачу. Спишем на несчастный случай. Однако ничья с «Линкольном» из Гибралтара (1:1) — уже перебор. На таком фоне даже победа в матче с крепкой пражской «Славией» и ничья с АЕКом из Ларнаки померкли. Неделю назад «Риека» встречалась с добротным «Целе», из года в год доминирующим в Словении.

Важный момент: чемпионат Украины до сих пор не ушёл на паузу. То есть проблем с тонусом у «Шахтёра» быть не должно, и традиционных проседаний в физике для представителей Восточной Европы в декабрьских турах мы не ждём. В Хорватии первенство тем более продолжается, в минувшее воскресенье «Риека» гостила у «Истры». Следовательно, обе команды должны быть в порядке.

На общем этапе Лиги конференций шесть туров, так что шанса исправиться у соперников не будет. На кону для «Шахтёра» прямое попадание в 1/8 финала турнира, у «Риеки» ставки ещё выше: попадание в стыковые матчи или вылет. На таком фоне ждём сравнительно осторожный футбол и предлагаем тотал меньше 2.5 гола за 2.10. Гости вообще часто играют «низ».

Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче «Шахтёр» — «Риека» за 2.10.