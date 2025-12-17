«Майнц» — «Самсунспор». Рубрика «Эксперименты»

Обе команды активно ротируют состав в Лиге конференций, так что сюрпризы будут.

18 декабря в матче 6-го тура общего этапа Лиги конференций встретятся «Майнц» и «Самсунспор». Игра пройдёт на стадионе «МЕВА Арена» в Майнце, Германия. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги конференций «Майнц» — «Самсунспор» 18 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Майнца» предлагается с коэффициентом 1.63, что составляет приблизительно 63% вероятности. Победа «Самсунспора» оценивается коэффициентом 6.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.60.

Прогноз на матч Лиги конференций «Майнц» — «Самсунспор» (18.12.2025)

Одно из главных событий заключительного тура Лиги конференций. По крайней мере, с точки зрения турнирной таблицы. Соперники крайне уверенно чувствуют себя в третьем по статусу еврокубке, исправно добиваясь результата. От «Майнца» чего-то такого и ждали. Крепкий немецкий клуб с историей и добротным составом, дождавшийся шанса погостить в еврокубках.

Выделяется на общем фоне, где есть место представителям, например, Мальты или Гибралтара. Немцы исправно побеждают с разницей в один мяч, не затрачивая дополнительных сил. «Омонии» с Кипра и боснийскому «Зриньски» хватило одного гола (дважды по 1:0), для «Фиорентины» потребовались два (2:1). Осечка случилась в 4-м туре, где уступили в Румынии «Университате» (0:1).

Дело в том, что у «Майнца» ужасно складываются дела на внутренней арене. Позади почти половина дистанции, а команда располагается к зоне вылета. К подобным результатам здесь не привыкли. Однако необходимость сражаться на два фронта и выходить на поле дважды в неделю явно сказалась на состоянии футболистов. Пара кадровых потерь — и уровень просел.

В результате порой тренерский штаб выставлял уже не экспериментальные, а чисто вторые составы. И всё же заключительный тур будет сыгран на своём поле, так что рассчитываем от хозяев на чувство меры. Соперник, опять же, очень опасен. «Самсунспор» тоже собирает очки на зависть пылесосу.

Обыграл «Легию» в Польше (1:0), оформил две крупные победы. Пострадали киевское «Динамо» (3:0) и «Хамрун Спартанс» с Мальты (3:0). Затем в Исландии турки не справились с «Брейдабликом» (2:2), но это нормально. Уверенное положение в турнирной таблице позволяло. В чемпионате Турции клуб располагается на шестой строчке. Большая тройка оторвалась, зато дальше всё совсем близко.

Делать ставки на исход довольно опасно. Немцы вроде бы сильнее, да и фактор своего поля со счетов сбрасывать нельзя. Однако до появления стартовых составов расклад понять сложно. Предпочтём «обе забьют — нет» за 2.45. Этот вариант регулярно доезжал в матчах обеих команд, особенно у «Самсунспора». А коэффициент хорош.

Ставка: обе забьют — нет в матче «Майнц» — «Самсунспор» за 2.45.