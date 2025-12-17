Никитин против бывших: ЦСКА припомнит «Локомотиву» начало сезона

18 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся ярославский «Локомотив» и московский ЦСКА. Игра пройдёт на «Арене-2000» в Ярославле. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА 18 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.80, что составляет приблизительно 53% вероятности. Победа ЦСКА оценивается в 3.75. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.30.

При этом аналитики не ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.30. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.97.

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА (18.12.2025)

«Локомотив» сейчас такая команда, которая не обязана нравиться нейтральным зрителям. Зато обязана нравиться тренерам. Хартли выстроил привычную для себя конструкцию: темп — рабочий, стык — по расписанию, чужая зона — через терпение, а не через вдохновение. И это приносит очки: свежая победа в матче с главным конкурентом минским «Динамо» подняла ярославцев на первое место Запада.

У ЦСКА Никитина — другая музыка, но та же логика. Сначала выключить соперника, потом добавить своё. Не случайно тренерский штаб у армейцев давно заточен под «взрослые» матчи, где одна провальная смена дороже двух красивых атак. Вернуться после перерыва удалось победой — в гостях во встрече с тольяттинской «Ладой». Соперник хромает в этом сезоне, но главное — добыты очки.

Самое неприятное для «Локомотива» — кадровые новости. Повреждения получили Берёзкин и Шалунов. Хартли прямо сказал, что по одному нужна дополнительная информация, а другому прилетела шайба в лицо. И это не просто минус один игрок, это минус кусок силовой атаки и привычной «химии» в топ-звеньях.

У ЦСКА тоже неидеальная картинка, однако проблема более конкретная: Бучельников внесён в список травмированных, что несёт за собой потерю в плане креатива и большинства. Зато есть и хорошая новость: Калинин вернулся на лёд после возвращения в клуб. Такие игроки в дерби часто полезнее, чем снайперы. Просто потому что знают, где у подобных матчей нерв.

А матч действительно сродни дерби. Личные встречи в этом сезоне добавляют масла в разговоры о комфортном для ярославского клуба сопернике: 5:1 и 4:1 в пользу «Локомотива» в сентябре и октябре соответственно. Но вот что важно. Это были матчи, где железнодорожники забирали инициативу дисциплиной и вторым темпом, а не карнавалом моментов. Армейцы же наверняка всё помнят и жаждут реванша.

Поэтому мы ждём здесь скорее кубковую по духу встречу, а не задорную регулярку: много борьбы у бортов, минимум свободного льда и длинные отрезки без опасных бросков с ходу. Плюс кадровые вопросы у хозяев в атаке — ещё один аргумент в пользу того, что игра может уйти в поиск первой ошибки, а не в лихую перестрелку голами.

Ставка: тотал меньше 5 шайб в матче «Локомотив» — ЦСКА за 1.77.