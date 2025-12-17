В поисках контроля: почему СКА и «Ак Барс» не захотят повторить февральские 3:8

18 декабря в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги встретятся СКА и «Ак Барс». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание — в 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ СКА — «Ак Барс» 18 декабря 2025 года

Букмекеры не видят здесь явного фаворита. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 2.60, в то время как победа «Ак Барса» идёт за 2.40. Ничья и овертайм оцениваются в 4.20.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 2.07.

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Ак Барс» (18.12.2025)

СКА наконец-то почувствовал свежий воздух. 4:1 в матче с «Шанхайскими Драконами» не шедевр, но важная вещь. В плане уверенности. Дубль Голдобина — как раз тот сигнал, который любят тренеры. Лидер проснулся, значит, игру можно строить не на молитвах, а на системе. Нападающий набрал пять очков в четырёх предыдущих играх.

Но у СКА сейчас сезон такой, что даже победы идут с ремарками. Во-первых, Игорь Ларионов пропускал встречу с «драконами» по состоянию здоровья. И хотя в клубе ожидают его возвращения уже к следующей игре, сам факт добавляет нервозности. Штаб вынужден перестраивать рутину подготовки буквально на ходу.

Во-вторых, есть кадровые потери, которые не хочется произносить вслух перед матчем с «Ак Барсом». Романов и Зайцев после тяжёлых травм, по предварительным срокам, могут выпасть на месяцы. А во встрече с Казанью любая дырка в обороне — это не просто неприятно, это слишком дорого может закончиться.

«Ак Барс» в этом смысле выглядит спокойнее. Да и по турнирной статистике — тоже. Казанский клуб идёт выше, забивает больше, держит темп увереннее. Достаточно сравнить набранные очки и разницу голов в этом сезоне. А главное — команда Анвара Гатиятулина сейчас играет не в угадайку, а в контроль.

При этом и у гостей есть неприятная потеря. Официальный сайт клуба отдельно отмечал, что в списке травмированных находится Яруллин. Для матчей такого уровня это не просто отсутствие защитника, это отсутствие привычных выходов из своей зоны и недостаток опыта в нервных концовках.

Почему здесь напрашивается «низ»? Во-первых, очные матчи умеют улетать в голевую вакханалию. Как это было, например, в феврале этого года, когда встреча завершилась со счётом 3:8. Но теперь как раз тот случай, когда логика дня другая. СКА в последние недели чаще ищет баланс и терпит, а «Ак Барс» делает ставку на дисциплину и прагматизм.

Во-вторых, при всей звёздности вывески матч слишком ценен для того, чтобы устраивать перестрелку с первых смен. СКА стремится закрепиться в топ-8 Запада, «Ак Барс» гонится за «Металлургом» на Востоке. Кто первым ошибётся, тот и проиграет. Ожидаем вязкий хоккей, где решат спецбригады и один-другой «мусорный» гол с пятака.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче СКА — «Ак Барс» за 1.77.