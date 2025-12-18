КХЛ: злопамятный ЦСКА и осторожный СКА

Континентальная хоккейная лига вернулась после небольшой передышки, команды уже успели провести по одной встрече. Продолжаем разговор. Сегодня, 18 декабря, делаем прогнозы и составляем экспресс на матчи «Локомотив» — ЦСКА и СКА — «Ак Барс».

Прогноз на матч «Локомотив» — ЦСКА

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Локомотив» сейчас такая команда, которая не обязана нравиться нейтральным зрителям. Зато обязана нравиться тренерам. Хартли выстроил привычную для себя конструкцию: темп — рабочий, стык — по расписанию, чужая зона — через терпение, а не через вдохновение. И это приносит очки: свежая победа в матче с главным конкурентом минским «Динамо» подняла ярославцев на первое место Запада.

У ЦСКА Никитина — другая музыка, но та же логика. Сначала выключить соперника, потом добавить своё. Не случайно тренерский штаб у армейцев давно заточен под «взрослые» матчи, где одна провальная смена стоит дороже двух красивых атак. Вернуться после перерыва удалось победой — в гостях во встрече с тольяттинской «Ладой». Соперник хромает в этом сезоне, но главное — добыты очки.

Матч сродни дерби. Личные встречи в этом сезоне добавляют масла в огонь: 5:1 и 4:1 в пользу «Локомотива» в сентябре и октябре соответственно. Однако вот что важно. Это были матчи, где железнодорожники забирали инициативу дисциплиной и вторым темпом, а не карнавалом моментов. Армейцы же наверняка всё помнят и жаждут реванша. Поэтому мы ждём здесь встречу плей-офф по духу, а не задорную регулярку: много борьбы у бортов, минимум свободного льда и длинные отрезки без опасных бросков с ходу.

Прогноз на матч СКА — «Ак Барс»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 18 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

СКА наконец-то почувствовал свежий воздух. 4:1 с «Шанхайскими Драконами» не шедевр, но важная вещь. В плане уверенности. Однако у клуба сейчас сезон такой, что даже победы идут с ремарками. «Ак Барс» в этом смысле выглядит спокойнее. Казанский клуб идёт выше, забивает больше, держит темп увереннее. Но главное — команда Анвара Гатиятулина сейчас играет не в угадайку, а в контроль.

Почему здесь напрашивается «низ»? Во-первых, очные встречи умеют улетать в голевую вакханалию. Как это было, например, в феврале 2025 года, когда встреча завершилась со счётом 8:3. Однако теперь как раз тот случай, когда логика дня другая. СКА в последние недели чаще ищет баланс и терпит, а «Ак Барс» делает ставку на дисциплину и прагматизм.

Во-вторых, при всей звёздности вывески матч слишком ценен для того, чтобы устраивать перестрелку с первых смен. СКА стремится закрепиться в топ-8 Запада, «Ак Барс» гонится за «Металлургом» на Востоке. Кто первым ошибётся, тот и проиграет. Ожидаем вязкий хоккей, где всё решат спецбригады и один-другой «мусорный» гол с пятака.

Экспресс на матчи КХЛ 18 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 5 шайб в матче «Локомотив» — ЦСКА за 1.77.

тотал меньше 5 шайб в матче «Локомотив» — ЦСКА за 1.77. Ставка 2: тотал меньше 5.5 шайбы в матче СКА — «Ак Барс» за 1.77.

Общий коэффициент: 1.77 х 1.77 = 3.13.