Суперкубок Италии и Лига конференций: экспресс на футбол

Пока Лига чемпионов отдыхает, у топ-клубов есть возможность решить свои вопросы на внутренней арене, а клубы поменьше играют в других евротурнирах. Сегодня, 18 декабря, состоится один матч полуфинала Суперкубка Италии и некоторые матчи общего этапа Лиги конференций. Собираем экспресс!

Прогноз на матч «Наполи» — «Милан»

Аллегри и Конте замечательно знают друг друга. Успели пересечься после возвращения Массимилиано: в 5-м туре Серии А «Милан» на своём поле оформил победу со счётом 2:1, хотя более получаса действовал в меньшинстве после удаления Первиса Эступиньяна. Собственно, та неудача стала началом проблемного периода неаполитанцев. Неудачный отрезок преодолели, на победную серию вышли.

Выискивать тут фаворита сложно. Если вообще возможно. Ограничимся парой замечаний: в прошлом году оба матча с участием миланцев пробили тотал (2:1 и 3:2), а в пяти из шести последних очных встреч зрители увидели как минимум два мяча. Словом, аккуратный ТБ 2 голов за 1.60 выглядит надёжно.

Мы же пойдём дальше и заиграем ничью в первом тайме за 2.15. Принципиально новые условия, сильный соперник, до трофея рукой подать. На таком фоне дебют рискует получиться осторожным, а уж во втором тайме пойдёт повеселее. Обе команды сейчас исправно допускают ошибки в обороне, так что на два-три мяча мы вправе рассчитывать.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Риека»

Команде из Украины, конечно, повезло с жеребьёвкой. Стабильно набирала очки с теми, кто уступает в классе. Календарь дал возможность без особых хлопот запрыгнуть в топ-8 общего этапа. Подопечные Арды Турана с удовольствием ею воспользовались. Молодцы, тоже нужно уметь. У «Риеки» уровень оппозиции оказался серьёзнее, однако хорваты могут винить только себя. Слишком плохо сыграли на выезде с аутсайдерами, потому в любом случае финишируют ниже «Шахтёра».

Важный момент: чемпионат Украины до сих пор не ушёл на паузу. То есть проблем с тонусом у «Шахтёра» быть не должно, и традиционных проседаний в физике для представителей Восточной Европы в декабрьских турах мы не ждём. В Хорватии первенство тем более продолжается, в минувшее воскресенье «Риека» гостила у «Истры». Следовательно, обе команды должны быть в порядке.

На общем этапе Лиги конференций шесть туров, так что шанса исправиться у соперников не будет. На кону для «Шахтёра» прямое попадание в 1/8 финала турнира, у «Риеки» ставки ещё выше: попадание в стыковые матчи или вылет. На таком фоне ждём сравнительно осторожный футбол и предлагаем тотал меньше 2.5 гола за 2.10. Гости вообще часто играют «низ».

Прогноз на матч «Майнц» — «Самсунспор»

Одно из главных событий заключительного тура Лиги конференций. Как минимум с точки зрения турнирной таблицы. Соперники крайне уверенно чувствуют себя в третьем по статусу еврокубке, исправно добиваясь результата. От «Майнца» чего-то такого и ждали. Крепкий немецкий клуб с историей и добротным составом, дождавшийся шанса погостить в еврокубках.

Порой тренерский штаб выставлял уже не экспериментальные, а чисто вторые составы. И всё же заключительный тур будет сыгран на своём поле, так что рассчитываем от хозяев на чувство меры. Соперник, опять же, очень опасен. «Самсунспор» тоже собирает очки на зависть пылесосу. В чемпионате Турции располагается на шестой строчке. Большая тройка оторвалась, зато дальше всё совсем близко.

Делать ставки на исход довольно опасно. Немцы вроде бы сильнее, да и фактор своего поля со счетов сбрасывать нельзя. Однако до появления стартовых составов расклад понять сложно. Предпочтём «обе забьют — нет» за 2.45. Этот вариант регулярно доезжал в матчах обеих команд, особенно у «Самсунспора». А коэффициент хорош.

Экспресс на футбол 18 декабря 2025 года

Ставка 1: ничья в первом тайме матча «Наполи» — «Милан» за 2.15.

Общий коэффициент: 2.15 х 2.10 х 2.45 = 11.0.