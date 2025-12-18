«Болонья» — «Интер». Очередная катастрофа в большом матче

19 декабря в матче полуфинала Суперкубка Италии встретятся «Болонья» и «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Коэффициенты на матч Суперкубка Италии «Болонья» — «Интер» 19 декабря 2025 года

Букмекеры отдают преимущество миланцам. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.79, что составляет приблизительно 53% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 4.72 (21%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.75 (26%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.93. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Прогноз на матч Суперкубка Италии «Болонья» — «Интер» (19.12.2025)

Итальянская неделя в Саудовской Аравии продолжается! Четыре гранда местного футбола под чутким надзором федерации приехали на заработки второй год подряд. Сегодня первого финалиста мини-турнира выявят «Милан» и «Наполи». Спустя сутки в том же месте в тот же час на поле выйдут «Интер» и «Болонья».

В предыдущем розыгрыше Суперкубка Италии «Интер» уверенно разобрался с «Аталантой» в полуфинале (2:0), однако в решающем матче не справился с заклятыми соседями из «Милана» (2:3). Получилось особенно обидно. Имели преимущество в два мяча к 47-й минуте, позволили сопернику отыграться. А на 90+3-й получили третий гол. Времени придумать что-то в ответ не осталось.

«Болонья» год назад в Суперкубке Италии не участвовала, хотя постепенно закрепляется в статусе постоянной силы местного футбола. Пробует себя в Лиге Европы, попутно держа планку на внутренней арене. Между прочим, не самое простое занятие. Многие клубы достигали успехов, после чего банально не тянули выступления на несколько фронтов.

«Болонья» тянет. Уверенно располагается в топ-24, а главное — держится в первой пятёрке в чемпионате Италии. Из разочарований стоит вспомнить разве что недавнее поражение в матче с «Кремонезе» на своём поле (1:3), хотя команда из Кремоны успела навести шороху и отобрать очки у многих достойных соперников. На скудетто подопечные Винченцо Итальяно едва ли замахнутся, зато на зону Лиги чемпионов будут претендовать до последнего.

Казалось бы, «Интер» входит в другую весовую категорию. Хоть по звонкости имени, хоть по ресурсам, хоть по результатам. В тройке сильнейших Серии А, рассчитывает вернуть себе золото, успешно выступает в Лиге чемпионов. На первый взгляд, с уходом Симоне Индзаги справились, а Кристиан Киву держит планку. Увы, есть существенная проблема.

Топ-матчи. С ними категорически не ладится и на внутренней арене, и в еврокубках. «Нерадзурри» стабильно пропускают, допускают ошибки, не столь хороши у чужих ворот. История противостояния тоже не вдохновляет. В прошлом сезоне в двух матчах с «Болоньей» набрано одно очко — 0:1 и 2:2. На таком фоне мы бы выбирали между 1Х за 2.10 и ИТБ 1 гола «Болоньи» за 2.30. Запаса прочности у миланцев пока не видно.

Ставка: «Болонья» не проиграет «Интеру» в основное время за 2.10.