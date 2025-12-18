«Боруссия» Д — «Боруссия» М. Традиции надо соблюдать

Эти команды любят накидывать друг другу полную авоську. А мы и не против.

19 декабря в матче 15-го тура немецкой Бундеслиги встретятся «Боруссия» Дортмунд и «Боруссия» Мёнхегладбах. Стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Коэффициенты на матч Бундеслиги «Боруссия» Д — «Боруссия» М 19 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу дортмундской «Боруссии» предлагается с коэффициентом 1.48, что составляет приблизительно 67% вероятности. Победа мёнхенгладбахской «Боруссии» оценивается коэффициентом 6.40 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 5.05 (19%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.64.

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Д — «Боруссия» М

Ехал грека через реку… Битвы «Боруссий» в последние годы часто получаются задорными и весёлыми. В лучших традициях немецкого футбола. Правда, дортмундцы нынче всё чаще используют куда более прагматичную модель с одним-двумя работающими приёмами и ставкой на стандартные положения. Но для старых знакомых, вполне возможно, сделают исключение.

Команда из Мёнхенгладбаха была просто ужасна на старте сезона. Не слаба, не плоха, не проблемна. Именно ужасна. Первой победы пришлось ждать аж до ноября, к тому моменту за восемь туров набежало пять поражений. Больше одного мяча гладбахцы забили лишь однажды, причём в той самой игре, в которой умудрились пропустить «шестёрочку» от «Айнтрахта». Также были 0:4 от далеко не самого мощного «Вердера», по три мяча вытащили от «Баварии» и «Униона».

В общем, отставке тренера никто бы не удивился. Однако Херардо Сеоане продолжил работу. Постепенно результаты пришли. Да какие! К середине декабря «Боруссия» переместилась из зоны вылета в середину турнирной таблицы. Группа лидеров вроде бы имеет запас, но при сохранении такого хода зацепиться как минимум за четвёртую строчку вполне реально. Остаётся лишь не сбавлять обороты.

Календарь подбросил два испытания подряд: «Вольфсбург» и выезд в Дортмунд. «Шмели» забивают меньше привычного, зато берут своё стабильностью. К середине декабря потерпели одно поражение, да и то более чем ожидаемое — 1:2 от «Баварии» в Мюнхене. С прямыми конкурентами ниже определённой планки не опускались, с середняками и аутсайдерами своё брали. В итоге сражаются с «Лейпцигом» за второе место, остальные немного отстали.

В шести предыдущих очных встречах голы забивались в обе стороны, а в четырёх случаях вратарям приходилось вытаскивать из сетки по пять-семь голов на пару. Ждать от дортмундцев четырёх-пяти мячей не приходится, но свои моменты гости наверняка найдут. В последние недели конкретики в атаке гораздо больше, да и стандарты стали опаснее.

Словом, мы бы выбирали между «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за 1.93 и «тотал больше 3 мячей» за 1.80. Второй вариант нравится чуть сильнее. Исключать победу 3:0 определённо нельзя, в таком случае произойдёт возврат. Гости, конечно, прибавили, однако в Дортмунде в последние годы исправно проигрывали.

Ставка: тотал больше 3 мячей в матче «Боруссия» Д — «Боруссия» М за 1.80.