«Трактор» — «Металлург». Челябинцы задолжали болельщикам

19 декабря в Челябинске «Трактор» примет «Металлург» на льду «Арены-Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» 19 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 2.22, в то время как победа «Трактора» оценивается в 3.00. Ничья и овертайм идут за 3.90.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.12, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.80. Гол на первой минуте идёт за 10.50.

Прогноз на матч КХЛ «Трактор» — «Металлург» (19.12.2025)

Сложно найти команду КХЛ, которой пауза на Кубок Первого канала была нужнее, чем «Трактору». Старт сезона сам по себе получился тяжёлым. Довольно быстро отстали от лидеров, постоянно теряли очки, допускали натуральные провалы. Казалось, дело житейское. Неприятно, однако после долгого сезона и финала Кубка Гагарина можно позволить себе потратить чуть больше времени на вкатывание в сезон.

Время шло, дела не налаживались. Затем сбежал Бенуа Гру. После – не потянул Рафаэль Рише: молодой канадец признал, что не готов быть главным тренером, и попросил освободить его от занимаемой должности. Чтобы спустя считаное количество дней войти в тренерский штаб «Авангарда». Чудеса продолжались.

Результаты оставались грустными. До перерыва челябинцы потерпели четыре поражения подряд. Все — в основное время. Исправно пропуская не меньше трёх шайб, а от московского «Динамо» выгребли все восемь (4:8). Проигрывать 2:8 на своём льду на старте третьего периода… Всякое видели в Челябинске, но такого не было очень давно.

На таком фоне получить лидера сводной турнирной таблицы КХЛ сразу после паузы — это… Вы знаете, скорее хорошо, чем плохо. В том смысле, что времени перезагрузиться и переварить произошедшее было достаточно. А дальше можно сразу получить заряд уверенности, выдав на эмоциях хороший матч с топ-оппонентом. Ведь уверенности «Трактору» явно не хватало. Слишком часто челябинцы рассыпались, если что-то шло не так.

Добавим сюда преимущество своего льда. К тому же «Металлург» уже успел провести один матч после паузы, погостив у «Сочи». А «Трактор» только-только вернётся на лёд. К слову, месяц назад соперники встречались в Челябинске. Хозяева уступили со счётом 3:4, зато сражались до последних секунд. Едва не добрались до овертайма.

Лезть в исходы мы не станем, ведь физическое состояние обеих команд за полторы недели могло существенно измениться. А вот базовый тотал больше 5.5 гола за 1.80 выглядит приятно. Также стоит рассмотреть ИТБ 2.5 гола «Трактора» за те же 1.80. Хозяева могут проиграть, ведь «Металлург» крайне опасен. Но безволия и апатии им точно не простят. Особенно после восьми шайб от «Динамо».

Ставка: тотал больше 5.5 гола в матче «Трактор» — «Металлург» за 1.80.