Беспощадная АПЛ: «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» пойдут против букмекеров

20 декабря в матче 17-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Тоттенхэм» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» 20 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.12, что составляет приблизительно 47% вероятности. Победа «Тоттенхэма» оценивается коэффициентом 3.52. Ничейный исход можно найти в линии за 3.84.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.34, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Декабрь в Англии — штука беспощадная: тут и топ-матчи идут пачками, и оправдания кончаются раньше, чем силы. У «Тоттенхэма» дома обычно хватает дерзости, чтобы раздувать интригу до размеров стадиона. Но дерзость — валюта нестабильная, особенно когда в кошельке зияют кадровые дыры.

Посмотрите на список отсутствующих у хозяев. Сразу станет понятно, почему они в последнее время то искрят, то глохнут. Вне игры Мэддисон, Кулушевски, Соланке, Удоджи, а ещё Биссума и Дрэгушин. Это минус и креатив между линиями, и качество последнего паса, и варианты по флангу, и, главное, привычные игровые связи.

У «Ливерпуля» свои беды, но другого жанра. Во-первых, Салах уже уехал в сборную Египта на Кубок Африки. Возможность провести ротацию и задействовать мотивированных резервистов? Нет! Гарантированная потеря главной угрозы. Во-вторых, Гомес с мышечной травмой почти наверняка не успеет вернуться, а Собослаи под вопросом после повреждения голеностопа.

Тактическая картинка просится сама собой. «Тоттенхэм» при Томасе Франке любит темп и вертикальность, но без Мэддисона и Соланке всё чаще вынужден упрощать. А с упрощением легче обороняться. «Ливерпуль» Арне Слота, наоборот, спокойно проживает матчи через структуру и терпение. Где надо — переждёт, где можно — укусит. Потихоньку приходит в себя.

Ставка могла бы выглядеть как почти гарантированные «обе забьют». Потому что вывеска, потому что Англия, потому что «шпоры» дома. Но конкретно в этом составе хозяева могут просто не дотянуться до стабильных моментов. А «Ливерпуль» без Салаха будет осторожнее, хотя у него и остаётся качество, чтобы забить первым и заставить соперника нервничать.

Отсюда и ставка. Мы бы не лезли в исходы, ведь слишком много если у обеих команд. А вот мысль, что хотя бы одна команда останется без гола, выглядит уже не ересью, а вполне рабочим планом. Такой вариант, кстати, заходил в трёх из пяти прошлых матчей в разных турнирах и у «Тоттенхэма», и у «Ливерпуля».

Ставка: обе забьют — нет в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» за 2.40.