«Эвертон» — «Арсенал». Дэвид Мойес влетает в чемпионскую гонку АПЛ

20 декабря в матче 17-го тура чемпионата Англии встретятся «Эвертон» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Хилл Дикинсон» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Эвертон» — «Арсенал» 20 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.80, что составляет приблизительно 54% вероятности. Победа «Эвертона» оценивается коэффициентом 4.80 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.70 (26%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.10. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.98.

Прогноз на матч 17 -го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Арсенал»

Давненько мы не видели «Эвертон» так высоко. Проблемы с финансовым фэйр-плей, угроза снятия очков, смены тренеров. В последние годы поводов для позитива было слишком мало. Зато возвращение Дэвида Мойеса определённо пошло на пользу. Опытнейший шотландец прекрасно знает, как сделать из «ирисок» силу. Не уважать их нынче опасно.

В ноябре вышли на совсем уж серьёзный уровень. Даже выдали отрезок из четырёх побед за пять туров. Справедливости ради, календарь нельзя назвать сложным. Досталось «Фулхэму» (2:0), нестабильному «Манчестер Юнайтед» (1:0), заметно сдавшему после бодрого начала «Борнмуту» (1:0) и только-только покинувшему зону вылета «Ноттингем Форест» (3:0). Осечка случилась одна, зато громкая – 1:4 на своём поле в матче с «Ньюкаслом», где так и не оправились от гола на первой минуте.

В результате «Эвертон» оказался в турнирной таблице чемпионата Англии выше «Ливерпуля». Трофеев за это не дают, да и радоваться рано. Но всё равно приятно! Правда, расписание подкинуло испытание лондонскими клубами: неделю назад гостили у обозлённого «Челси» (0:2), теперь вообще примут лидера АПЛ «Арсенал».

Подопечные Микеля Артеты явно сбились с чемпионского курса. Несколько травм в центре обороны, усталость на фоне плотного календаря — и оплошности не заставили себя ждать. Достаточно сказать, что «Арсенал» не может выиграть два матча АПЛ подряд на протяжении шести туров, хотя прежде переламывал через колено кого угодно.

Пропускать стали гораздо чаще привычного, перекрывать результативностью выходит далеко не всегда. Потому расклад букмекеров выглядит логично. Разумеется, шансы гостей выше, однако нынешний «Эвертон» меньше всего тянет на обречённого. Да и вообще, на своём поле имеет хорошую историю противостояния. Между прочим, две победы и ничья в четырёх предыдущих встречах.

Так что при желании вполне можно заиграть 1Х за приятный глазу коэффициент 2.15. Нам же больше нравится тотал больше 1 гола в первом тайме за 2.00. Ждать тут голевого парада несколько наивно, однако планка кажется слишком заниженной. «Арсенал» по своим меркам стал пропускать часто и много, а «Эвертон» в принципе без гола уходит редко. Даже один мяч до перерыва обеспечит нам возврат.

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме матча «Эвертон» — «Арсенал» за 2.00.