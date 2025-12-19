КХЛ: «Трактор» извиняется за 4:8, «Шанхайские Драконы» возвращаются к победам

Континентальная хоккейная лига вернулась после небольшой передышки. Продолжаем разговор. Сегодня, 19 декабря, пройдут некоторые встречи регулярного чемпионата. Выбрали самые интересные из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Трактор» — «Металлург»

Сложно найти команду КХЛ, которой пауза на Кубок Первого канала была нужнее, чем «Трактору». Старт сезона сам по себе получился тяжёлым. Время шло, дела не налаживались. Затем сбежал Бенуа Гру. После – не потянул Рафаэль Рише. До перерыва челябинцы потерпели четыре поражения подряд. Все — в основное время. Исправно пропуская не меньше трёх шайб, а от московского «Динамо» выгребли все восемь (4:8).

На таком фоне получить лидера сводной турнирной таблицы КХЛ сразу после паузы — это… Вы знаете, скорее хорошо, чем плохо. В том смысле, что времени перезагрузиться и переварить произошедшее было достаточно. Добавим сюда преимущество своего льда. К тому же «Металлург» уже успел провести один матч после паузы, погостив у «Сочи». «Трактор» же только-только вернётся на лёд.

Лезть в исходы мы не станем, ведь физическое состояние обеих команд за полторы недели могло существенно измениться. А вот базовый тотал больше 5.5 гола за 1.80 выглядит приятно. Также стоит рассмотреть ИТБ 2.5 гола «Трактора» за те же 1.80. Хозяева могут проиграть, ведь «Металлург» крайне опасен. Однако безволия и апатии им точно не простят. Особенно после восьми шайб от московского «Динамо».

Прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Лада»

У «Шанхайских Драконов» сезон выходит качельным. Стартовая эйфория сменилась затяжным спадом, отсюда и разговоры о будущем Жерара Галлана. Но перерыв не пошёл на пользу, чуть отдышались и снова потерпели поражение — со счётом 1:4 в матче со СКА.

«Лада», в свою очередь, пережила уже и смену тренера, и длинную серию поражений, и болезненные выезды. Под руководством Павла Десяткова продолжает борьбу. Команда чуть оживилась после домашнего успеха во встрече с «Сочи», однако затем календарь подкинул грандов, и вновь — свежая полоса неудач.

Тут важно отметить, как «драконы» выступают дома. Дело в том, что китайский клуб проиграл два из трёх домашних матчей в этом сезоне, однако в обоих случаях дело дошло до буллитов, а соперники были серьёзные. «Лада» же сильно хромает, даёт соперникам создать много моментов. Так что мы бы всё же отдали предпочтение принимающей стороне.

Экспресс на матчи КХЛ 19 декабря 2025 года

