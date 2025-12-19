«Ньюкасл» — «Челси». Лучшая защита — это нападение

20 декабря в матче 17-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ньюкасл» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасле. Стартовый свисток запланирован на 15:30 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» 20 декабря 2025 года

Букмекеры не могут выделить явного фаворита. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 2.80, в то время как победа «Челси» оценивается коэффициентом 2.55. Ничейный исход можно найти в линии за 3.60.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.17, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.70. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.58.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Челси»

Декабрь в Англии устроен просто: хочешь быть сильным — будь свежим. А свежим не будет никто. В середине недели «Ньюкасл» выгрыз победу 2:1 у «Фулхэма» и пролез в полуфинал Кубка лиги, «Челси» в Кардиффе тоже не стеснялся — 3:1 в матче с местным одноимённым клубом. Тоже с кубковой улыбкой. Только вот улыбка — это одно, а ноги — совсем другое.

Главная интрига здесь даже не в том, кто сильнее, а в том, кто вообще сможет собрать оборону из «живых» людей. У «Ньюкасла» состав выглядит так, будто кто-то перепутал его со списком посетителей приёмного покоя: Поуп, Триппьер, Ботман, Крафт, плюс Бёрн, Ливраменто и Холл. Всё это данные, обновлённые официальным пулом Премьер-лиги на вечер 17 декабря.

Отсюда и странные сценарии последних матчей. Если крайних защитников не хватает, кто-то, понятное дело, обязательно начинает играть не на своём месте. В Кубке лиги это доходило до абсурда — Майли закрывал позицию справа, а решающий гол пришёл… со стандарта, с корнера от Тонали. Красиво, но это не история про спокойствие, это история про выживание.

У «Челси» бед куда меньше, однако они более точечные и неприятные для баланса в целом. Из свежего и подтверждённого: Эстевао (забивавший не так давно в Лиге чемпионов «Барселоне») точно не сыграет, о чём прямо сказал главный тренер Энцо Мареска. Кроме того, в лазарете остаются Колуилл, Лавиа, Эсугу, Делап.

И вот тут возникает любопытная штука. Перед нами почти идеальная пара соперников для голевого футбола. «Ньюкасл» дома редко соглашается на стерильность, «Челси» у Марески умеет растягивать поле и наказывать за потери. А когда у хозяев структура в обороне держится на честном слове и характере — моменты появляются автоматически.

В такую картину плохо ложится «низ». Да, в топ-матчах иногда побеждает осторожность. Но здесь слишком много факторов, которые ломают осторожность в первые же минуты. У «Ньюкасла» кадровые пробоины сзади, у «Челси» — привычка душить оппонента темпом и доводить дело до удара.

Плюс у обоих кубковая усталость, которая чаще бьёт именно по обороне, нежели по нападению. Поэтому выбираем простую ставку без гаданий по исходу — матч на «Сент-Джеймс Парк» должен дать минимум три мяча. Если добавить сюда голы в обе стороны или взять ТБ 3 мячей, коэффициент будет больше.

Ставка: тотал больше 3 мячей в матче «Ньюкасл» — «Челси» за 2.10.