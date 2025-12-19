Скидки
Главная Ставки Статьи

Манчестер Сити — Вест Хэм Юнайтед: прогноз и ставка на матч 20 декабря 2025 года

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Рождественское чудо на «Этихаде»
Алексей Анисимов
«Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»: прогноз
Победитель очевиден, но у гостей будут поводы для радости.

20 декабря в матче 17-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Вест Хэм» 20 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» предлагается с коэффициентом 1.24, что равно приблизительно 81% вероятности. Победа «Вест Хэма» оценивается коэффициентом 13.40. Ничейный исход можно найти в линии за 7.42.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.32. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.79.

Прогноз на матч 17-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Вест Хэм Юнайтед»

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В декабре есть матчи, где надо выжимать максимум, а есть те, где надо просто не устроить себе катастрофу на ровном месте. У «Сити» в данном случае — второе. Потому что в таблице стал аритмичнее дышать «Арсенал», а в календаре всё ещё слишком много поводов споткнуться. Надо пользоваться. И вот тут «Вест Хэм» — идеальный соперник. Неприятный по характеру, но слишком проблемный по качеству.

Гвардиола подходит к игре на фоне хороших новостей. В Кубке лиги Англии его подопечные спокойно прошли «Брентфорд» (2:0), до этого уверенно разобрались с «Кристал Пэлас» (3:0) в чемпионате Англии. Так что психологически команда в очень рабочем режиме. А самое важное — «Сити» умеет включаться ровно тогда, когда соперник начинает задыхаться от бесконечного контроля.

Но контроль для «Сити» — это всегда история про центр поля. А там как раз потери: Родри вне игры, Ковачич — тоже, Доку и Стоунз не готовы, а Бобб под большим вопросом. Вдобавок Мармуш и Аит-Нури уехали на Кубок Африки. Не конец света, конечно, но это те самые нюансы, из которых иногда рождается один лишний момент у своих ворот.

У «Вест Хэма» сезон можно сравнить с затяжной перестройкой прямо во время пожара. Команда идёт в зоне вылета, а вокруг состава уже гуляют трансферные сюжеты — тот же Фюллькруг фактически выпал из планов и фигурирует в разговорах про аренду, причём на фоне постоянных проблем со здоровьем. Нуну Эшпириту Санту, назначенному осенью, сейчас важнее просто выжить, чем играть в красивый футбол на «Этихаде».

Однако списывать гостей полностью тоже нельзя. У них есть простая формула угрозы: Боуэн, если будет один качественный пас в правильную зону, Пакета — если матч вдруг раскроется. И стандарты. «Сити» без Родри периодически даёт соперникам шанс пожить у своей штрафной, а «Вест Хэм» как раз любит такие короткие отрезки надежды.

Вопрос лишь в том, сколько таких отрезков будет. Если смотреть в таблицу, исход угадывать неинтересно — он очевиден. Интереснее форма матча. Нам кажется, «Сити» своё заберёт, но всухую может и не получиться. Слишком много кадровых минусов у хозяев в структуре, а гости всё-таки способны укусить одним эпизодом, как это было с «Астон Виллой» (2:3), «Брайтоном» (1:1) и «МЮ» (1:1).

Ставка: обе забьют в матче «Ман Сити» — «Вест Хэм» за 1.79.

