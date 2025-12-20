АПЛ: «Арсенал» буксует, «Манчестер Сити» караулит

А вот и 17-й тур английской Премьер-лиги! Программа откроется сегодня, 20 декабря, сразу восемью встречами. Выбрали самые яркие из них и составили экспресс.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал»

Давненько мы не видели «Эвертон» так высоко. Проблемы с финансовым фэйр-плей, угроза снятия очков, смены тренеров. В последние годы поводов для позитива было слишком мало. Зато возвращение Дэвида Мойеса определённо пошло на пользу. Опытнейший шотландец прекрасно знает, как сделать из «ирисок» силу. Не уважать их нынче опасно.

Подопечные Микеля Артеты явно сбились с чемпионского курса. Несколько травм в центре обороны, усталость на фоне плотного календаря — и оплошности не заставили себя ждать. Достаточно сказать, что «Арсенал» не может выиграть два матча АПЛ подряд на протяжении шести туров, хотя прежде переламывал через колено кого угодно. Пропускать стали гораздо чаще привычного, перекрывать результативностью выходит далеко не всегда.

Так что при желании вполне можно заиграть 1Х за приятный глазу коэффициент 2.15. Нам больше нравится тотал больше 1 гола в первом тайме за 2.00. Ждать тут голевого парада несколько наивно, однако планка кажется слишком заниженной. «Арсенал» по своим меркам стал пропускать часто и много, а «Эвертон» в принципе без гола уходит редко. Даже один мяч до перерыва обеспечит нам возврат.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

В декабре есть матчи, где надо выжимать максимум, а есть те, где надо просто не устроить себе катастрофу на ровном месте. У «Сити» в данном случае — второе. Потому что в таблице стал аритмичнее дышать «Арсенал», а в календаре всё ещё слишком много поводов споткнуться. Надо пользоваться. И вот тут «Вест Хэм» — идеальный соперник. Неприятный по характеру, но слишком проблемный по качеству.

У «Вест Хэма» сезон можно сравнить с затяжной перестройкой прямо во время пожара. Команда идёт в зоне вылета, а вокруг состава уже гуляют трансферные сюжеты — тот же Фюллькруг фактически выпал из планов и фигурирует в разговорах про аренду, причём на фоне постоянных проблем со здоровьем. Нуну Эшпириту Санту, назначенному осенью, сейчас важнее просто выжить, чем играть в красивый футбол на «Этихаде».

Списывать гостей полностью тоже нельзя. У них есть простая формула угрозы: Боуэн, если будет один качественный пас в правильную зону, Пакета — если матч вдруг раскроется. И стандарты. «Сити» без Родри периодически даёт соперникам шанс пожить у своей штрафной, а «Вест Хэм» как раз любит такие короткие отрезки надежды. Нам кажется, «Сити» своё заберёт, но всухую может и не получиться.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»

Декабрь в Англии — штука беспощадная: тут и топ-матчи идут пачками, и оправдания кончаются раньше, чем силы. У «Тоттенхэма» дома обычно хватает дерзости, чтобы раздувать интригу до размеров стадиона. Но дерзость — валюта нестабильная, особенно когда в кошельке зияют кадровые дыры.

У «Ливерпуля» свои беды, но другого жанра. Во-первых, Салах уже уехал в сборную Египта на Кубок Африки. Возможность провести ротацию и задействовать мотивированных резервистов? Нет! Гарантированная потеря главной угрозы. Во-вторых, Гомес с мышечной травмой почти наверняка не успеет вернуться, а Собослаи под вопросом после повреждения голеностопа.

Ставка могла бы выглядеть как почти гарантированные «обе забьют». Но конкретно в этом составе хозяева могут просто не дотянуться до стабильных моментов, а гости без лидера атаки будут осторожнее. Мысль, что хотя бы одна команда останется без гола, выглядит уже не ересью, а вполне рабочим планом. Такой вариант, кстати, заходил в трёх из пяти прошлых матчей в разных турнирах и у «Тоттенхэма», и у «Ливерпуля».

Прогноз на матч «Ньюкасл» — «Челси»

Декабрь в Англии устроен просто: хочешь быть сильным — будь свежим. А свежим не будет никто. В середине недели «Ньюкасл» выгрыз 2:1 у «Фулхэма» и пролез в полуфинал Кубка лиги, «Челси» в Кардиффе тоже не стеснялся — 3:1 над местным одноимённым клубом. Тоже с кубковой улыбкой. Только вот улыбка — это одно, а ноги — совсем другое.

Перед нами почти идеальная пара соперников для голевого футбола. «Ньюкасл» дома редко соглашается на стерильность, «Челси» у Марески умеет растягивать поле и наказывать за потери. А когда у хозяев структура в обороне держится на честном слове и характере — моменты появляются автоматически. В такую картину плохо ложится «низ».

У «Ньюкасла» кадровые пробоины сзади, у «Челси» — привычка душить оппонента темпом и доводить дело до удара. Плюс у обоих кубковая усталость, которая часто бьёт именно по обороне, нежели по нападению. Поэтому выбираем простую ставку без гаданий по исходу — матч на «Сент-Джеймс Парк» должен дать больше трёх мячей.

Экспресс на матчи АПЛ 20 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал больше 1 гола в первом тайме матча «Эвертон» — «Арсенал» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.00 х 1.79 х 2.40 х 2.10 = 18.0.