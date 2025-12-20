Экспресс на футбол: «Реал» поддаётся «Барселоне»

Добрались до выходных, а потому всё внимание — на внутреннюю арену. Сегодня, 20 декабря, играют как в чемпионате Испании, так и в чемпионате Германии. В рамках данного экспресса на этом и остановимся.

Прогноз на матч «Реал» — «Севилья»

В Мадриде сейчас не до смеха. Не все последние сезоны получались удачными, не в каждом из них победы и трофеи липли пачками. И всё же до столь нервного положения не доходило. Хаби Алонсо на новом месте замечательно стартовал, а дальше возня в раздевалке стала перевешивать всё остальное. Найти общий язык с лидерами не удаётся. Пять очков форы перед «Барселоной» кажутся воспоминанием, ведь уже отстаёт клуб.

К счастью, «Севилья» нынче совсем не та, что прежде. За выживание не борется — и на том спасибо. Но к обитанию в нижней половине турнирной таблицы привыкла, а побед на выезде не знает с сентября. Потому даже в своём нынешнем состоянии «Реал» остаётся явным фаворитом. Уж по крайней мере на своём поле. На всякий случай напомним статистику очных встреч: четыре победы в родных стенах кряду, все с разницей в один-два мяча.

С учётом состояния хозяев лезть в большие форы крайне опасно. Нам нравится вариант с победой «Севильи» с форой (+2) за 1.77, всё же предпосылок для разгрома тут не видно. Если хотите рискнуть, рассмотрите вариант с победой «Реала» с разницей в один мяч за 4.20. На что-то принципиально большее мадридцы пока не способны.

Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Байер»

Главное событие 15-го тура чемпионата Германии. Пока «Бавария» отправится выбивать дух из «Хайденхайма», в Лейпциге встретятся прямые конкуренты. По борьбе, скорее всего, за второе место. Всерьёз рассчитывать потеснить действующего чемпиона нынче не приходится. Тот не допускает осечек и нацеливается на исторический рекорд по забитым мячам за сезон.

Надо сказать, в последние годы визиты в Лейпциг складывались для «Байера» довольно успешно. В четырёх предыдущих случаях добыто две победы при одном мирном исходе, лишь однажды забили меньше двух мячей. Другое дело, что хозяева по итогам прошлого первенства остались без еврокубков и имеют колоссальную фору. Готовятся в недельном цикле. Больше времени на тренировки, больше возможностей восстановиться. А вот у «Байера» за пределами Леверкузена успехи заметно скромнее.

Линия букмекеров выглядит вполне разумно. Это последняя игра перед зимней паузой, в следующий раз команды выйдут на поле почти через три недели. Портить себе настроение перед отпуском совсем не хочется, так что ждём сравнительно дисциплинированный футбол. Не закрытый, скорее сбалансированный. Тотал меньше 3.5 гола за 1.72 — хороший вариант. Любители комбинированных ставок могут рассмотреть 1Х + тотал меньше 4.5 гола за 1.70. РБЛ сейчас мощнее, да и своё поле подсобит.

Экспресс на футбол 20 декабря 2025 года

Ставка 1: победа «Севильи» с форой (+2) в матче с «Реалом» за 1.77.

Ставка 2: тотал меньше 3.5 гола в матче «РБ Лейпциг» — «Байер» за 1.72.

Общий коэффициент: 1.77 х 1.72 = 3.04.