«Ювентус» — «Рома»: когда голы — это не главное

20 декабря в матче 16-го тура итальянской Серии А встретятся «Ювентус» и «Рома». Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Коэффициенты на матч Серии А «Ювентус» — «Рома» 20 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 2.00, что составляет приблизительно 48% вероятности. Победа «Ромы» оценивается коэффициентом 4.05 (24%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.25 (28%).

При этом аналитики убеждены, что матч не будет результативным. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.30. Если забьют обе команды, сыграет ставка за 2.03.

Прогноз на матч 16-го тура Серии А «Ювентус» — «Рома»

Классическое итальянское противостояние — Турин против Рима. Тем более что сейчас эти команды соседствуют в турнирной таблице. «Ювентус» идёт пятым, в четырёх очках от «Ромы».

Туринцы старт сезона не то чтобы завалили, но смотрелись блёкло. Ставка на Игора Тудора изначально была странной. В итоге не выстрелила — хорвата отправили в отставку. На его место позвали не кого-нибудь, а Лучано Спаллетти. Тот пришёл, и дела если не наладились, то точно пошли лучше. В последних 10 матчах во всех турнирах всего одно поражение. Да и то на выезде от «Наполи». Скажем так, объяснимо.

Беда «старой синьоры» — атака. Точнее, позиционная атака. Если в обороне всё получается неплохо, то впереди каждый гол рождается в нечеловеческих муках. Победа над «Болоньей» в последнем туре Серии А порадовала в этом плане — забили, да и по xG наиграли больше, чем на гол — уже позитив. Если бы не Кенан Йилдыз, всё было бы совсем мрачно. А так — мячи худо-бедно заходят в ворота. Важный момент — дома «Юве» в этом сезоне ещё не проигрывал. Но очков растерял много — уже на семь очков отставание от лидера. Если проиграть «Роме», о борьбе за скудетто можно забыть.

У «Ромы» очков больше, однако дела в атаке ещё хуже. 16 голов в 15 встречах чемпионата — не совсем то, чего ждали от Джан Пьеро Гасперини. Правда, он сразу же сделал оборону лучшей в Серии А — пропустили римляне всего восемь. Любимый счёт понятно какой — 1:0. Вот и «Комо» в последнем туре так обыграли. Правда, до этого были поражения от «Наполи» и «Кальяри». Гасп, конечно, не радует яркостью игры, да и футболистам с ним непросто. Но пока результат есть — все забудут о проблемах.

Вариантов для ставок здесь не так много. Напрашивается тотал меньше. У «Ромы» в нападении всё сложно, зато защита как часы. «Ювентус» забивает больше, однако это всё в основном индивидуальный заслуги Йылдыза и компании. С таким подходом поразить ворота римлян будет непросто. Поэтому можно взять ТМ 2.5 за 1.62 и не переживать за исход. Да и если взглянуть на последние очные встречи — в шести матчах счёт либо 1:0 в пользу одной из команд, либо 1:1. Последняя голевая феерия датирована ещё январём 2022 года. Можно рассмотреть ставку и на «обе забьют — нет», но это более рискованный вариант. Всё же 1:1, как мы уже успели выяснить — исход, популярный для этого противостояния. Поэтому будем руководствоваться принципом надёжности.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.62.