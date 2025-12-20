Скидки
Главная Ставки Статьи

Жирона — Атлетико Мадрид: прогноз и ставка на матч 21 декабря 2025 года, трансляция, голы, счёт

«Жирона» — «Атлетико». Симеоне отведёт душу
Алексей Серяков
«Жирона» — «Атлетико»: прогноз на матч
У мадридцев мало что получается в Ла Лиге, но худшей обороне турнира парочку отгрузят.

21 декабря в матче 17-го тура испанской Примеры встретятся «Жирона» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток запланирован на 16:00 мск.

Коэффициенты на матч Ла Лиги «Жирона» — «Атлетико» 21 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Атлетико» предлагается с коэффициентом 1.74, что равно приблизительно 55% вероятности. Победа «Жироны» оценивается коэффициентом 4.55 (21%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.10 (24%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.80. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

Прогноз на матч 17 -го тура чемпионата Испании «Жирона» — «Атлетико»

Испания — Примера . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Жирона
Жирона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Пауза близко. Заключительная игра, после которой игроки получат несколько выходных. Вернутся в дело уже в 2026 году, 4-5 января. Всё бы ничего, да только настроение у наших соперников далеко от праздничного. Причина самая что ни на есть банальная. Результаты. Выступают заметно хуже ожидаемого, а ведь мы вплотную подобрались к экватору турнира.

«Жирона» не так давно влюбляла в себя нейтральных болельщиков и пробивалась в Лигу чемпионов. Времени прошло не так много, а ощущение, будто было это в прошлой жизни. Тренер тот же — Мичел Санчес продолжает работу. Наполнение хуже в несколько раз. Лидеров давно растащили. Колоссальные проблемы в обороне, пропускают больше всех в чемпионате Испании. Компенсировать результативностью не удаётся.

Итог немного предсказуем. «Жирона» вовсю сражается за выживание, находясь в зоне вылета. Справедливости ради, в Ла Лиге минимум три-четыре команды объективно уступают по качеству состава, так что до отправления в Сегунду вряд ли дойдёт. Но это в теории. А на практике — неубедительная продуктивность и большое количество кадровых потерь. Добавьте сюда периодические чудачества вратаря Пауло Гассаниги — и получится нечто.

«Атлетико» выступает по нижней планке прогнозов. То есть располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице. Зона Лиги чемпионов, так что говорить о полном провале не следует. Однако отставание от «Барселоны» весьма велико, а потому включиться в битву за титул, похоже, не удастся. Даже место в тройке под угрозой, больно уж хорош «Вильярреал».

Единственная отдушина мадридцев — находятся в топ-8 Лиги чемпионов. В середине недели играли со скромным «Атлетико Балеарес» в Кубке Испании, но там до решающих стадий слишком далеко. Вырисовывается не слишком приятная перспектива: сезон в Ла Лиге практически потерян, а в Лиге чемпионов хватает команд посильнее.

«Атлетико» крайне бледно выступает на выезде. Всего две победы в восьми матчах при отрицательной разнице мячей 8:9. Как видно, голы даются с трудом. В то же время «Жирона» пропускает оптом и в розницу, в том числе на своём поле: 14 штук за те же восемь игр. Думается, пару голов гости найдут, для победы этого хватит. Предыдущие выезды в Жирону с точки зрения результативности складывались изумительно — 4:0 и 3:4.

На ИТБ 1.5 гола «Атлетико» дают 1.78, можно даже рассмотреть ИТБ 2 гола гостей за 2.55. На П2 коэффициент даже ниже, а «Жирона» в последнее время приободрилась и повадилась набирать очки. Так что результативная ничья тут не исключается.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Атлетико» в матче с «Жироной» за 1.78.

