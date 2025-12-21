Конте берёт трофей: финал Суперкубка Италии «Наполи» — «Болонья»

22 декабря в матче финала Суперкубка Италии встретятся «Наполи» и «Болонья». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество неаполитанцам. Сделать ставку на победу «Наполи» предлагается с коэффициентом 2.12, что равно приблизительно 44% вероятности. Победа «Болоньи» оценивается коэффициентом 3.72 (26%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.30 (30%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.40. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.

Суперкубок Италии . Финал 22 декабря 2025, понедельник. 22:00 МСК Наполи Неаполь Болонья Болонья

Никаких миланских клубов в финале Суперкубка Италии! С Саудовской Аравией у них в этот раз категорически не сложилось. Впервые за пять лет трофей будет разыгран без них, прежде как минимум один из них появлялся в решающем матче. А год назад, уже после смены формата, вообще определяли победителя в очном противостоянии. Тогда «Интер» потерпел поражение со счётом 2:3. Теперь отправился домой раньше намеченного срока.

А ведь как хорошо начинал! Открыл счёт на второй минуте. А когда соперник сравнял с пенальти, то прибрал мяч и порой натурально висел на чужих воротах. Моменты создавались, напряжение нарастало. В сухом остатке — ничья 1:1 в основное время. Согласно регламенту, дополнительные таймы не предусмотрены. Сразу состоялась серия пенальти. Которую футболисты «нерадзурри» провели просто кошмарно.

«Наполи», в свою очередь, без особых хлопот отправил на запасной путь «Милан». Строго говоря, игра проходила примерно с тем же преимуществом одной из команд, что и во втором полуфинале. Только подопечные Антонио Конте подошли к реализации куда внимательнее. Забили по мячу в каждом из таймов, потерь концентрации не допускали. Заслуженно вышли в финал.

Пара важных моментов. Прежде всего состав у «Наполи» покрепче, индивидуального мастерства побольше. Предсказуемость действительно присутствует, многое завязано на выигрыше единоборств. Но если судить по полуфиналу, футболисты находятся в хорошем физическом состоянии. По крайней мере в движении точно не проигрывали.

Второе. Свой полуфинал неаполитанцы провели на сутки раньше. Вроде бы ерунда, однако иметь два дня на восстановление или три — разница существенная. К тому же «Болонье» пришлось часто действовать без мяча и много бегать, а вот «Наполи» заключительные 15-20 минут проводил в режиме круиз-контроля, никуда не торопясь.

Есть, пожалуй, и третье. В первом круге действующий чемпион уступил «Болонье» на выезде (0:2). Правда, команда на тот момент находилась в кризисе и теряла очки со всеми подряд. Сейчас «Наполи» набрался сил, разобрался с сочетаниями. А вот обида наверняка осталась. Так что статус фаворита вопросов не вызывает.

Подведём итог. Подбор игроков у «Наполи» сильнее, лишний день отдыха имелся, опыт трофеев – на месте, злость за поражение в первом круге не выветрилась. П1 за 2.12 на таком фоне выглядит нормально. Если хотите подстраховаться, рассмотрите 1Х + тотал меньше 3.5 гола за 1.63.

Ставка: «Наполи» выиграет у «Болоньи» в основное время за 2.12.