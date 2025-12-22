«Арсенал» — «Кристал Пэлас». И целого «Ливерпуля» мало

23 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги встретятся «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Коэффициенты на матч Кубка лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас» 23 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.57, что составляет приблизительно 63% вероятности. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 6.30 (15%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.20 (22%).

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03.

Прогноз на матч Кубка лиги Англии «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Заключительный матч четвертьфинала Кубка английской лиги состоится во вторник, остальные были сыграны на предыдущей неделе. Надо сказать, что встреча двух лондонских команд в данном турнире на стадии 1/4 финала становится доброй традицией. Хотя, может, вовсе и не доброй. Ведь кому-то придётся завершить борьбу.

Год назад тоже играли на «Эмирейтс», тоже в середине декабря, тоже в четвертьфинале. Получилось жарко: четыре гола во втором тайме, хет-трик Габриэла Жезуса, победа хозяев со счётом 3:2. Правда, до трофея подопечные Микеля Артеты не добрались. В полуфинале дважды уступили «Ньюкаслу» со счётом 0:2. А «Кристал Пэлас» вряд ли унывал: утешился с большими процентами победой в Кубке Англии.

Соперники преодолели по две стадии в Кубке лиги. «Арсенал» дважды выдал по 2:0. Сперва досталось скромному «Порт Вейлу», затем – куда более крепкому «Брайтону». В обоих случаях выходил даже не экспериментальный, а натурально второй состав. Лидеры появлялись на последние 15-20 минут, когда требовалось довести дело до победы.

«Кристал Пэлас» всерьёз рисковал завершить борьбу на первой же стадии, когда доигрался до серии пенальти с «Миллуоллом». Зато в 1/8 финала на «Энфилде» нанёс крайне чувствительное поражение самому «Ливерпулю» — 3:0. Состав у мерсисайдцев тоже оказался фактически вторым, а вот у лондонцев несколько игроков основы вышли с первых минут.

Есть подозрение, что примерно тот же расклад ожидает нас и теперь. «Арсенал» ведёт борьбу за чемпионство, которого не видел больше 20 лет. Получится пройти дальше — замечательно. Нет — через пару недель об этом никто не вспомнит. А «Кристал Пэлас» почувствовал вкус больших кубковых побед. Замечательная работа Оливера Гласнера и рост веры в себя творят чудеса. Недаром команда претендует на зону Лиги чемпионов в АПЛ!

На таком фоне перекос букмекеров в пользу хозяев кажется чрезмерным. Взять победу «Кристал Пэлас» с форой (+1) предлагается за 1.90. Отличная идея! Проверим статистику очных встреч: в двух последних у нас ничья 2:2 и победа «Арсенала» 1:0. Тем более!

Ставка: победа «Кристал Пэлас» в матче с «Арсеналом» с форой (+1) за 1.90.