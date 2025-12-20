ЦСКА — «Динамо» Москва. Начало новой серии для команды Козлова

21 декабря 2025 года в Москве состоится матч КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Динамо». Начало — в 15:30 мск. Команды сейчас выглядят неплохо, но в последних своих встречах уступили. Кто вернётся на победный путь?

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Динамо» М 21 декабря 2025 года

Букмекеры считают шансы команд равными. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.45, шансы динамовцев по итогам 60 минут также оценили в 2.45. Ничья и овертайм идут с коэффициентом 4.20.

По мнению экспертов, встреча не будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.15, тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.70. Ставки на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, принимают за 1.70.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» М (21.12.2025)

ЦСКА Москва Не начался Динамо М Москва

ЦСКА под руководством Игоря Никитина пока совсем не выглядит той машиной, которую мы привыкли видеть. Армейцы барахтаются на грани попадания в плей-офф. Прямо сейчас они там, но разве этого ждали болельщики? Тем не менее какие-никакие признаки того, что дела налаживаются, всё же есть. Так, ЦСКА уже семь матчей не проигрывает в основное время. То есть набирает очки. Была серия и из трёх побед, которую прервало поражение по буллитам от «Локомотива». Бывший клуб Никитина снова одолеть не удалось. Постепенно команда становится более организованной. Но для того, чтобы бороться за Кубок Гагарина, этого совсем недостаточно. С лидерами армейцы пока выглядят тяжело.

У «Динамо» ситуация другая. Смена тренера пошла на пользу — под руководством Вячеслава Козлова бело-голубые выиграли семь встреч кряду. Очень солидно. И, разумеется, приставка «и. о.» у специалиста отпала, абсолютно справедливое решение. Однако в первом же матче уже с полноценным главным тренером «Динамо» уступило «Барысу». То ли не настроились на аутсайдера, то ли, наоборот, думали о продолжении победной серии и хотели порадовать тренера. Но в результате проиграли 2:4, провалив третий период. «Динамо» активно действует впереди и стало строже в обороне — это заслуга нового наставника.

ЦСКА дома играет лучше, чем на выезде, однако испытывает проблемы в матчах с сильными соперниками. У середняков и аутсайдеров своё команда Никитина исправно забирает, а вот с теми, кто не слабее, получается туговато. В то же время динамовцы хорошо выглядят в гостях — четыре выездные победы подряд.

В этом сезоне команды встречались уже трижды, и во всех этих матчах побеждали хозяева. Причём ЦСКА это сделал убедительно — 6:2. Но дело было в сентябре, когда динамовцы оказались совсем разобранными. Да и тренер был другой. Поэтому учитывать эту игру сложно.

Учитывая тот факт, что «Динамо» смотрится куда лучше в целом по сезону, да и совсем недавно выдало серию из семи побед, предлагаем рассмотреть вариант с итоговым успехом бело-голубых. На выезде они тоже играют здорово. Однако победу в основное время брать не будем, потому что и ЦСКА уже семь встреч подряд набирает очки. Матч с «Барысом» был досадной осечкой, команда Вячеслава Козлова вполне может начать новую горячую серию.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 1.90.