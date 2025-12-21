Хозяева — фавориты и скандалы. Чего ждать от Кубка африканских наций — 2025

Сегодня, 21 декабря, стартует 35-й по счёту Кубок африканских наций. В этом году у турнира непривычные сроки проведения — они выпадают на католическое и православное Рождество и Новый год. Однако для футболистов это не помеха — они будут сражаться за победу. Рассказываем всё, что нужно знать для ставок на Кубок Африки.

Где и когда пройдёт Кубок африканских наций — 2025

Кубок африканских наций пройдёт в Марокко. В нём примут участие 24 сборные. С 21 по 31 декабря — групповой этап, 3 января начнётся плей-офф. Финал запланирован на 18 января.

Турнир состоится в Марокко. Эта страна должна была принимать ещё Кубок Африки — 2015, но его пришлось перенести из-за вспышки лихорадки Эболы. В этом году соревнования должны были пройти в Гвинее, однако у страны отобрали это право из-за низких темпов подготовки.

Матчи пройдут на девяти стадионах в шести городах — Агадире, Касабланке, Фесе, Марракеше, Рабате и Танжере. Финал состоится в Рабате на новеньком 70-тысячном стадионе имени принца Мулая Абдаллы.

Формула проведения Кубка африканских наций

На турнире сыграют 24 команды. Их разделили на шесть групп по четыре сборных в каждой. В плей-офф выйдут команды, занявшие первые два места в квартетах, и четыре лучшие сборные с третьих мест.

Плей-офф пройдёт по классическому сценарию — 1/8 финала, четверьфиналы, полуфиналы и главный матч.

Состав групп Кубка Африки — 2025

Полный состав групп выглядит следующим образом.

Группа А

Марокко

Мали

Замбия

Коморские острова

Группа B

Египет

ЮАР

Ангола

Зимбабве

Группа С

Нигерия

Тунис

Уганда

Танзания

Группа D

Сенегал

ДР Конго

Бенин

Ботсвана

Группа Е

Алжир

Буркина-Фасо

Экваториальная Гвинея

Судан

Группа F

Кот-д'Ивуар

Камерун

Габон

Мозамбик

Где смотреть КАН-2025?

Все матчи турнира покажут в прямом эфире на ОККО.

Кто фавориты КАН-2025?

Любопытно, что на турнир не попали две сборные, которые сыграют на ЧМ-2026. Провалилась в отборе Гана, не увидим в Марокко мы и команду Кабо-Верде.

Ну а главным фаворитом букмекеры считают хозяев. На их чемпионство дают коэффициент 3.30. Это в два с лишним раза ниже, чем на ближайших преследователей. За 7.00 можно поставить на Алжир, Египет или Сенегал. Шансы Нигерии оценили в 10.00, а на действующих чемпионов континента — Кот-д'Ивуар — предлагают котировку 12.00. Таким же коэффициентом оценили шансы сборных Туниса и Мали.

Особо отметим сборную Камеруна, чьи шансы оценили в 18.00. Эту команду будоражат скандалы. Так, камерунцы опубликовали две заявки. Одну из них — официальную под предводительством местного специалиста Давида Пагу — в неё, кстати, не попали такие звёзды, как Андре Онана, Эрик Максим Шупо-Мотинг и Венсан Абубакар. Другую же, но уже с этими фамилиями, огласил бельгиец Марк Брис, который руководил командой в отборе. Его отстранили, но не уволили. Настоящий хаос. Немудрено, когда федерацией руководит Самуэль Это'О. Как камерунцы собираются играть — непонятно.

За кем следить на Кубке африканских наций?

Из российских клубов на турнире сразу восемь человек — это рекорд в XXI веке! Тунис будут представлять Надер Гандри из «Ахмата» и Хазем Мастури из махачкалинского «Динамо». В заявке Камеруна (а точнее, в обеих) — Жерзино Ньямси из «Локомотива» и спартаковец Кристофер Ву. В Калининграде будут переживать за сборную Мали, в составе которой балтиец Натан Гассама. За ДР Конго станет выступать Тео Бонгонда из «Спартака», а за Анголу — Мануэл Келиану из «Ахмата». Наконец, в сборную Бенина попал представитель Первой лиги — футболист тульского «Арсенала» Маттео Алинви.

Турнир недосчитался и ряда звёзд. Про камерунских мы уже сказали, к ним добавим травмированного Андре Замбо Ангисса. В сборной Нигерии нет Виктора Бонифасе, а в состав Марокко не попал Хаким Зиеш. У марокканцев под большим вопросом и выступление Ашрафа Хакими, но, несмотря на травму, игрок «ПСЖ» в заявке.