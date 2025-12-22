«Динамо» Минск — «Динамо» Москва. Козлов рассеет ураган Квартальнова

23 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Динамо» Минск и «Динамо» Москва. Игра пройдёт на «Минск-Арене» в Беларуси. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Динамо» Москва 23 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу минского «Динамо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10. Победа московского «Динамо» оценивается коэффициентом 3.00. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.40.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 4.5 шайбы — с коэффициентом 2.10. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.65.

Прогноз на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Динамо» Москва (23.12.2025)

У Минска сейчас всё довольно хорошо. А свой лёд — как отдельный вид оружия. После 7:2 с «Ладой» «зубры» вышли на первое место в КХЛ по очкам дома (33 в 19 матчах). А разгромов на «Минск-Арене» уже набралось столько, что для соперников любой выезд в Беларусь – как экзамен без шпаргалки и с очень внимательным преподавателем.

Однако во встрече с «Динамо» из Москвы привычный минский ураган может наткнуться на стену. Москвичи на днях выиграли у ЦСКА такой матч, где хоккей был пронизан терпением и повышенной концентрацией — 0:0 до буллитов и 1:0 в серии. А когда команда умеет вытаскивать такие игры, едва ли она испугается «Минск-Арены». Тем более что разница в таблице между оппонентами всего одно очко.

Кадровый фон подталкивает гостей к прагматичному выступлению. Кирилл Готовец официально выбыл до конца сезона — это минус один стабильный защитник из опытной обоймы. А прямо сейчас ещё и перестановки в атаке: Максим Джиошвили ушёл в «Трактор», Семён Дер-Аргучинцев только встраивается. Тренерский штаб рассчитывает на его креатив и ждёт, что тот сыграет в Минске.

У минчан своя доля неопределённости. Перед матчем с «Ладой» Вадим Мороз был вне заявки. Если он снова не готов на 100%, у Квартальнова, конечно, найдутся ходы. Но скорость и свежесть первых двух звеньев — такая штука, которая влияет на результативность в атаке напрямую. С другой стороны, получилось же забросить семь тольяттинцам!

И вот тут возникает ощущение, что букмекеры слишком доверились общему тренду на голы. В таких динамовских дерби логика часто обратная. Москвичи пытаются замедлить темп и отдать инициативу, минчане — давить, но не раскрываться, чтобы не получать контратаки на ровном месте. Один ранний гол может открыть матч, но если первые 10-12 минут пройдут без шайбы, игра легко уйдёт в, образно говоря, возню.

Пожалуй, самый рабочий вариант здесь не лезть в исход, а сыграть против голов. Подопечные Козлова после 0:0 с ЦСКА и на фоне перестройки будут держать структуру, которая регулярно приносит им очки. А команда Квартальнова с таким соперником, да ещё и конкурентом, вряд ли будет бездумно бежать вперёд, понимая цену ошибки.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Динамо» Минск — «Динамо» Москва за 1.75.