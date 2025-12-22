Скидки
Локомотив — Адмирал: прогноз и ставка на матч 23 декабря 2025 года, трансляция, голы, счёт

«Локомотив» — «Адмирал». Дежурная победа Хартли
Алексей Анисимов
«Локомотив» — «Адмирал»: прогноз на матч
Комментарии
Скромно, но эффективно.

23 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Локомотив» и «Адмирал». Игра пройдёт в Ярославле. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Локомотив» — «Адмирал» 23 декабря 2025 года

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 64% вероятности. Победа «Адмирала» оценивается коэффициентом 5.81. Ничья и овертайм идут за 5.00.

При этом аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59, а тотал больше 5.5 — с коэффициентом 2.27. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 2.13.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Адмирал» (23.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В декабре работает один честный закон: кто умеет вставать на рельсы, тот доезжает. «Локомотив» как раз из таких — не самый шумный, зато максимально системный. И это видно даже по сухим цифрам. Ярославцы идут наверху Западной конференции, очки набирают стабильно, а дома особенно редко дарят сопернику воздух. Причём обычно хватает по три шайбы для победы.

Команда Боба Хартли — это команда про дисциплину и контроль. Ярославцы редко раскрываются, надёжно играют в обороне и очень хорошо используют ошибки соперников. Отдельный плюс — вратарская линия: Даниил Исаев регулярно «съедает» нервные концовки за счёт своего класса. Недавняя победа над ЦСКА (2:1 Б) — как раз из этой серии: минимум лишнего, максимум контроля.

Недавняя смена тренера с отставкой Тамбиева и назначением Гизатуллина не принесла пока плодов. А потому имя фаворита вопросов точно не вызывает. План для гостей на игру довольно очевиден: не ввязываться в перестрелку и не дарить хозяевам лишние минуты спокойного владения. «Локомотив» в этом сезоне уже обыгрывал «Адмирал» во Владивостоке (3:1), и у него есть рецепт: задавить сменами, «съесть» центр, закрыть борта.

Едва ли что-то изменится в Ярославле. Отсюда и ставка. С одной стороны, фаворит очевиден. С другой — у «Локомотива» из-за кадровых нюансов меньше причин разгонять темп и устраивать карнавал шайб. «Адмиралу» тоже выгоднее не форсировать. Поэтому самый логичный выбор здесь — тотал меньше 4.5 шайбы. Счёт 2:1 или 3:1 выглядит куда естественнее, чем 5:3.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Адмирал» за 2.23.

Комментарии
