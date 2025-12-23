Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Динамо Минск — Динамо Москва: прогноз на матч КХЛ 23 декабря, где смотреть бесплатно, какой канал, счёт, голы, прямой эфир

КХЛ: Минск против Москвы и прагматичный «Локомотив»
Алексей Анисимов
Экспресс на матчи КХЛ 23 декабря 2025 года
Комментарии
Прогнозы и экспресс на матчи 23 декабря 2025 года.

Регулярный чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжается. До Нового года участники ещё успеют провести по несколько встреч. Сегодня, 23 декабря, очередной игровой день. Выбрали некоторые интересные матчи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Минска сейчас всё довольно хорошо. А свой лёд — как отдельный вид оружия. После 7:2 с «Ладой» «зубры» вышли на первое место в КХЛ по очкам дома (33 в 19 матчах). А разгромов на «Минск-Арене» уже набралось столько, что для соперников любой выезд в Беларусь – как экзамен без шпаргалки и с очень внимательным преподавателем.

Однако во встрече с «Динамо» из Москвы привычный минский ураган может наткнуться на стену. Москвичи на днях выиграли у ЦСКА такой матч, где хоккей был пронизан терпением и повышенной концентрацией — 0:0 до буллитов и 1:0 в серии. А когда команда умеет вытаскивать такие игры, едва ли она испугается «Минск-Арены». Тем более что разница в таблице между оппонентами всего одно очко.

Материалы по теме
Хозяева — фавориты и скандалы. Чего ждать от Кубка африканских наций — 2025
Хозяева — фавориты и скандалы. Чего ждать от Кубка африканских наций — 2025

Пожалуй, самый рабочий вариант здесь не лезть в исход, а сыграть против голов. Подопечные Вячеслава Козлова после 0:0 с ЦСКА и на фоне перестройки будут держать структуру, которая регулярно приносит им очки. А команда Дмитрия Квартальнова с таким соперником, да ещё и с конкурентом, вряд ли будет бездумно бежать вперёд, понимая цену ошибки.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В декабре работает один честный закон: кто умеет вставать на рельсы, тот доезжает. «Локомотив» как раз из таких — не самый шумный, зато максимально системный. И это видно даже по сухим цифрам. Ярославцы идут наверху Западной конференции, очки набирают стабильно, а дома особенно редко дарят сопернику возможность глотнуть воздуха. Причём обычно хватает трёх шайб для победы.

«Адмирал» же команда настроения. Может выглядеть потерянно, а потом внезапно включить дерзость. Как в Новосибирске, когда обыграл «Сибирь» со счётом 3:2. Забили Гутик, Завгородний, Старков, а в спецбригаде засветился Шэн. Вообще, когда работают большинство и первые звенья, «моряки» умеют терпеть и цепляться за очки. Хотя в целом, конечно, сейчас среди аутсайдеров.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Кристал Пэлас». И целого «Ливерпуля» мало
«Арсенал» — «Кристал Пэлас». И целого «Ливерпуля» мало

«Локомотив» в этом сезоне уже обыгрывал «Адмирал» во Владивостоке (3:1), и у команды есть рецепт: задавить сменами, «съесть» центр, закрыть борта. Едва ли что-то изменится в Ярославле. Отсюда и ставка. С одной стороны, фаворит очевиден. С другой — у хозяев из-за кадровых нюансов меньше причин разгонять темп и устраивать карнавал шайб. Гостям тоже выгоднее не форсировать. Поэтому самый логичный выбор здесь — тотал меньше 4.5 шайбы. Счёт 2:1 или 3:1 выглядит куда естественнее, чем 5:3.

Экспресс на матчи КХЛ 23 декабря 2025 года

  • Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Динамо» Минск — «Динамо» Москва за 1.75.
  • Ставка 2: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Адмирал» за 2.23.

Общий коэффициент: 1.75 х 2.23 = 3.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android