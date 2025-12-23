КХЛ: Минск против Москвы и прагматичный «Локомотив»

Регулярный чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжается. До Нового года участники ещё успеют провести по несколько встреч. Сегодня, 23 декабря, очередной игровой день. Выбрали некоторые интересные матчи и составили экспресс.

Прогноз на матч «Динамо» Минск — «Динамо» Москва

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Динамо Мн Минск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

У Минска сейчас всё довольно хорошо. А свой лёд — как отдельный вид оружия. После 7:2 с «Ладой» «зубры» вышли на первое место в КХЛ по очкам дома (33 в 19 матчах). А разгромов на «Минск-Арене» уже набралось столько, что для соперников любой выезд в Беларусь – как экзамен без шпаргалки и с очень внимательным преподавателем.

Однако во встрече с «Динамо» из Москвы привычный минский ураган может наткнуться на стену. Москвичи на днях выиграли у ЦСКА такой матч, где хоккей был пронизан терпением и повышенной концентрацией — 0:0 до буллитов и 1:0 в серии. А когда команда умеет вытаскивать такие игры, едва ли она испугается «Минск-Арены». Тем более что разница в таблице между оппонентами всего одно очко.

Пожалуй, самый рабочий вариант здесь не лезть в исход, а сыграть против голов. Подопечные Вячеслава Козлова после 0:0 с ЦСКА и на фоне перестройки будут держать структуру, которая регулярно приносит им очки. А команда Дмитрия Квартальнова с таким соперником, да ещё и с конкурентом, вряд ли будет бездумно бежать вперёд, понимая цену ошибки.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Адмирал»

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

В декабре работает один честный закон: кто умеет вставать на рельсы, тот доезжает. «Локомотив» как раз из таких — не самый шумный, зато максимально системный. И это видно даже по сухим цифрам. Ярославцы идут наверху Западной конференции, очки набирают стабильно, а дома особенно редко дарят сопернику возможность глотнуть воздуха. Причём обычно хватает трёх шайб для победы.

«Адмирал» же команда настроения. Может выглядеть потерянно, а потом внезапно включить дерзость. Как в Новосибирске, когда обыграл «Сибирь» со счётом 3:2. Забили Гутик, Завгородний, Старков, а в спецбригаде засветился Шэн. Вообще, когда работают большинство и первые звенья, «моряки» умеют терпеть и цепляться за очки. Хотя в целом, конечно, сейчас среди аутсайдеров.

«Локомотив» в этом сезоне уже обыгрывал «Адмирал» во Владивостоке (3:1), и у команды есть рецепт: задавить сменами, «съесть» центр, закрыть борта. Едва ли что-то изменится в Ярославле. Отсюда и ставка. С одной стороны, фаворит очевиден. С другой — у хозяев из-за кадровых нюансов меньше причин разгонять темп и устраивать карнавал шайб. Гостям тоже выгоднее не форсировать. Поэтому самый логичный выбор здесь — тотал меньше 4.5 шайбы. Счёт 2:1 или 3:1 выглядит куда естественнее, чем 5:3.

Экспресс на матчи КХЛ 23 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Динамо» Минск — «Динамо» Москва за 1.75.

тотал меньше 5.5 шайбы в матче «Динамо» Минск — «Динамо» Москва за 1.75. Ставка 2: тотал меньше 4.5 шайбы в матче «Локомотив» — «Адмирал» за 2.23.

Общий коэффициент: 1.75 х 2.23 = 3.90.