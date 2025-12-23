«Арсенал» в Кубке лиги Англии и Кубок Африки: экспресс на футбол

В Африке стартовал КАН, а в Англии проводится Кубок лиги. Сегодня, 23 декабря, составляем экспресс из матчей Сенегал — Ботсвана, Нигерия — Танзания и «Арсенал» — «Кристал Пэлас».

Прогноз на матч «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Соперники преодолели по две стадии в Кубке лиги. «Арсенал» дважды выдал по 2:0. Сначала досталось скромному «Порт Вейлу», затем – куда более крепкому «Брайтону». В обоих случаях выходил даже не экспериментальный, а натурально второй состав. Лидеры появлялись на последние 15-20 минут, когда требовалось довести дело до победы.

«Кристал Пэлас» всерьёз рисковал завершить борьбу на первой же стадии, когда доигрался до серии пенальти с «Миллуоллом». Зато в 1/8 финала на «Энфилде» нанёс крайне чувствительное поражение самому «Ливерпулю» — 3:0. Состав у мерсисайдцев тоже оказался фактически вторым, а вот у лондонцев несколько игроков основы вышли с первых минут. Есть подозрение, что примерно тот же расклад ожидает нас и теперь.

«Арсенал» ведёт борьбу за чемпионство, которого не видел больше 20 лет. Получится пройти дальше — замечательно. Нет — через пару недель об этом никто не вспомнит. А «Кристал Пэлас» почувствовал вкус больших кубковых побед. Замечательная работа Оливера Гласнера и рост веры в себя творят чудеса. Недаром команда претендует на зону Лиги чемпионов в АПЛ! На таком фоне перекос букмекеров в пользу хозяев кажется чрезмерным. Взять победу «Кристал Пэлас» с форой (+1) предлагается за 1.90.

Прогноз на матч Сенегал — Ботсвана

Сборная Сенегала получила идеального соперника для планомерного погружения в турнир. Ботсвана — одна из слабейших команд, отобравшихся в финальную часть Кубка Африки — 2025. Хотя букмекеры вообще считают её самой слабой. Достаточно сказать, что на победу в турнире выставлен коэффициент 500.0, а на выход из группы дают 10.0. Разница в классе колоссальна.

Сенегал в четырёх предыдущих розыгрышах Кубка Африки выходил в плей-офф, дважды доходил до решающего матча, а в 2021 году стал чемпионом. Впервые в истории. Кроме того, в третий раз подряд пробился в финальную стадию чемпионата мира. В Катаре выбрался из группы, на этот раз амбиции как минимум не меньше.

На старте турнира бывает всякое, но вообще разница в уровне исполнителей запредельная. Заключить пари на победу сборной Сенегала всухую предлагают с коэффициентом 1.75 — вполне достойно. Возможно, фаворит пока находится не в оптимальной форме и много не забьёт, однако один-два мяча обязан найти, а пропускать здесь просто не от кого.

Прогноз на матч Нигерия — Танзания

Один из главных фаворитов турнира вступает в борьбу. Для начала — разминка на явном аутсайдере. Явном, но не безнадёжном. На победу сборной Танзании в Кубке Африки выставлен коэффициент 150.0. Много, конечно, но сразу у трёх команд он выше. А на выход в плей-офф дают 10.0. Тут сильно сказывается влияние жеребьёвки: два явных титана и два андердога.

Состав у нигерийцев звёздный, громких имён достаточно. Один Виктор Осимхен чего стоит. Он мог немного пропасть с радаров, так как остался в Турции. Зато забивает по-прежнему много, в том числе в Лиге чемпионов. Оценивается в € 75 млн. Для сравнения: вся сборная Танзании вместе взятая не дотягивает даже до € 5 млн. Так что сомневаться в котировках букмекеров сложно.

В заключительном товарищеском матче перед турниром Нигерия уступила Египту — 1:2. Танзания при всей очевидной слабости редко пропускает больше двух мячей. Вырисовывается низовая победа фаворита: тот же Осимхен покажет класс, но разноса тут не ждём. Победа Нигерии всухую за 2.15 или П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.00 — базовые варианты.

Экспресс на футбол 23 декабря 2025 года

Ставка 1: победа «Кристал Пэлас» в матче с «Арсеналом» с форой (+1) за 1.90.

победа «Кристал Пэлас» в матче с «Арсеналом» с форой (+1) за 1.90. Ставка 2: Сенегал победит всухую Ботсвану за 1.75.

Сенегал победит всухую Ботсвану за 1.75. Ставка 3: Нигерия победит и не пропустит в матче с Танзанией за 2.15.

Общий коэффициент: 1.90 х 1.75 х 2.15 = 7.14.