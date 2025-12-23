Роналду и Феликс пожалеют вице-чемпионов Ирака в матче Лиги чемпионов АФК

«Аль-Наср» из Саудовской Аравии решил все вопросы и не станет усердствовать.

24 декабря в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК встретятся саудовский «Аль-Наср» и иракский «Аль-Завраа». Игра пройдёт в Эр-Рияде. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Коэффициенты на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Завраа» 24 декабря

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Аль-Насра» предлагается с коэффициентом 1.49, что составляет приблизительно 65% вероятности. Победа «Аль-Завраа» оценивается коэффициентом 6.70 (14%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.25 (21%).

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.73. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.50.

Прогноз на матч Лиги чемпионов АФК «Аль-Наср» — «Аль-Завраа»

В азиатской Лиге чемпионов групповой этап подошёл к логическому завершению. Целый ряд клубов досрочно решил все вопросы. «Аль-Наср» среди них. Ещё бы: пять побед из пяти возможных, а на общую разность забитых и пропущенных не получается смотреть без восхищения. 17:1! Конкурентов у саудовцев на этом этапе нет.

«Аль-Завраа» формально ещё не обеспечил себе путёвку в плей-офф, но на деле осталось лишь уладить формальности. За тур до окончания групповой стадии команда занимает вторую строчку в квартете с девятью очками, опережая таджикистанский «Истиклол» на три очка. В очных встречах у них абсолютное равенство (2:1 и 1:2), а потому всё решит разница мячей.

И здесь преимущество у иракцев колоссальное. Вроде бы скромные 7:6, гордиться особо нечем. Однако у «Истиклола» вообще 5:12. Строго говоря, поражение с разницей в один-два мяча в Эр-Рияде полностью устроит гостей. Вряд ли таджикистанцы забьют индийскому «Гоа» больше пяти голов.

Любопытно, что в пяти матчах с участием «Аль-Завраа» попадались только два счёта — 2:0 и 2:1 в разные стороны. Добавим сюда историю противостояния. Это будет четвёртая очная встреча соперников, каждая из трёх предыдущих осталась за «Аль-Насром»: 2:0, 2:1 и 4:1 в далёком 2019 году. Разумеется, на своём поле саудовцы идут явными фаворитами.

Матч 10-го тура Про-Лиги, который должен был состояться 21 декабря, они пропустили, поскольку его перенесли. Возможно, всё равно проведут ротацию, учитывая выполненную задачу и необходимость поберечь лидеров. Да и потери из-за старта Кубка Африки никуда не делись. Однако ожидается, что Криштиану Роналду может сыграть именно в канун католического Рождества.

Кроме того, у хозяев есть Жоау Феликс, забивающий в каждом матче Лиги чемпионов АФК. Так что можно было бы подумать над ИТБ принимающей команды. С другой стороны, на наш взгляд, лишённый мотивации «Аль-Наср» не станет гнаться за лишними голами и показывать максимум. А гости спокойно сыграют вторым номером, добьются нужного результата и пройдут дальше. Мы бы выбирали между ТМ 2.5 гола за 2.05 и победой «Аль-Завраа» с форой (+1) за те же 2.05.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола в матче «Аль-Наср» — «Аль-Завраа» за 2.05.