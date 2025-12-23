«Авангард» — «Нефтехимик». Прогноз: Ги Буше в ярости

24 декабря в Омске «Авангард» примет «Нефтехимик» на льду «G-Drive Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 16:30 мск. Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» 24 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Авангарда» в основное время предлагается с коэффициентом 1.52, в то время как победа «Нефтехимика» оценивается в 5.30. Ничья и овертайм идут за 5.20.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.98, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.88. Гол на первой минуте идёт за 11.00.

Прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Нефтехимик» (24.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Четвёртая и последняя очная встреча в регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущая состоялась совсем недавно, 18 декабря в Нижнекамске. Сразу скажем, что в этом противостоянии ожидать можно чего угодно. Команды бодрые, с очевидным потенциалом и умением забивать помногу. Но вместе с тем нестабильные. Мы уже успели увидеть как 2:1 в пользу омичей, так и 6:5 в пользу нижнекамцев. Ничему не удивимся.

Формально соперники находятся довольно близко друг от друга в турнирной таблице Восточной конференции, между ними вклинился только «Автомобилист». На деле же ресурсы, возможности и амбиции, конечно, сильно отличаются. Гости прыгают выше головы благодаря бодрому атакующему хоккею Игоря Гришина, никого не боятся и уверенно входят в зону плей-офф. Симпатично, радует глаз, однако ограниченность исполнителей очевидна.

У «Авангарда» несколько игр в запасе, а с учётом потерянных очков все шансы как минимум побороться с «Ак Барсом» за вторую строчку Востока. Здесь возможности принципиально иные: у Ги Буше мощный подбор исполнителей, который в Омске явно рассчитывают докрутить ближе к дедлайну. Амбиции максимальные — Кубок Гагарина.

Обе команды не лучшим образом вышли после паузы на Кубок Первого канала. Особенно удивил «Авангард», схвативший 2:4 от находящейся на дне «Сибири». Справедливости ради, потом исправился. Да, дома команда чувствует себя гораздо увереннее. Забрасывает по 3,5 шайбы в среднем за матч, идёт по графику «1,5 очка за игру». Фаворит очевиден.

С одной стороны, на своём льду «Авангард» не проигрывал «Нефтехимику» аж с 2018 года. Даже в Балашихе исправно забирал два очка. С другой — почти в каждом матче получалось нервно, близко и упорно. Разница в одну шайбу, овертайм и даже буллиты — было всё. Поэтому лезть в большие форы тут не рискнём. Нижнекамцы хороши, а уж Филипп Долганов своё дело знает.

Мы бы выбирали между голом «Нефтехимика» в первом периоде за 2.00 и ставкой «гости откроют счёт» за 2.65. Подопечные Гришина любят и умеют стартовать с места в карьер, а омичам в последнее время регулярно не хватает концентрации. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 2.20-2.30.

Ставка: «Нефтехимик» откроет счёт в матче с «Авангардом» за 2.65.