«Шанхайские Драконы» — «Спартак». Кто заказывал продолжение банкета?

24 декабря в матче регулярного чемпионата КХЛ встретятся «Шанхайские Драконы» и «Спартак». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

Коэффициенты на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Спартак» 24 декабря 2025 года

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Шанхайских Драконов» в основное время предлагается с коэффициентом 2.70, а победа «Спартака» оценивается коэффициентом 2.25. Ничейный исход и овертайм можно найти в линии за 4.20.

При этом аналитики ждут высокой результативности в матче КХЛ. Тотал меньше 5.5 шайбы доступен с коэффициентом 2.05, а тотал больше 5.5 шайбы — с коэффициентом 1.76. Если каждая команда забросит больше 1.5 шайбы, сыграет коэффициент 1.47.

Прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Спартак» (24.12.2025)

Самое интересное здесь — контекст. Это не обычный рядовой матч, а продолжение банкета. Команды уже играли друг с другом 22 декабря в той же точке на глобусе, а теперь — повтор через два дня. В таких сериях редко побеждает чистая тактика. Чаще — эмоции, скорость принятия решений и то, кто быстрее адаптируется по ходу встречи.

«Спартак» первый акт забрал уверенно — 3:1. Впрочем, как и два из трёх до того — 7:6 Б, 3:0 и 1:3. Причём красно-белые даже перевернули игру во втором периоде после пропущенной шайбы в первом. Забивали Ружичка, Рябов, Кин, у «драконов» отличился Попугаев. Для гостей это хороший знак: даже когда матч идёт не по плану, они способны добавить и вытащить.

При этом усталость у гостей никуда не делась, а только копится. Они приехали в Санкт-Петербург заранее, ещё 20 декабря, когда был тяжёлый выезд к СКА. Там тоже пришлось отыгрываться и терпеть до конца (2:1). В таких условиях оборона почти всегда допускает лишний момент у своих ворот: где-то смена затянулась, где-то в единоборство не доехали.

У «Шанхайских Драконов» ситуация критическая. Или близко к этому. В том плане, что очки нужны срочно, ведь команда девятая на Западе, идёт на серии поражений и только отдаляется от зоны плей-офф. Жерар Галлан после неудач не говорил про катастрофу — лишь про детали и концентрацию. Пожалуй, в матче-реванше попробует вылечиться атакой.

Да и цифры подталкивают к тому же выводу. По статистике этого сезона у «драконов» уже 120 пропущенных за 36 игр, у красно-белых — 125 за 38. То есть обе команды в среднем позволяют сопернику слишком много у своих ворот. Добавьте сюда позапрошлую очную встречу, где мы уже видели сумасшедшие 7:6 в октябре. Усталость от перелётов тоже никуда не делась.

Поэтому логика в этот раз будет простая. «Шанхайским Драконам» нельзя второй раз подряд проигрывать так скромно, они будут раскрываться и добавлять в темпе. А «Спартак» в таком хоккее с Алексеем Жамновым тоже чувствует себя комфортно. В сумме этот матч-реванш выглядит как матч, где шесть шайб — совсем не потолок.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Шанхайские Драконы» — «Спартак» за 1.76.