Матч-реванш «Шанхайские Драконы» — «Спартак» и ледяной душ для «Авангарда»

Континентальная хоккейная лига вместе со всеми мчится к новогодним праздникам. Сегодня, 24 декабря, состоятся две встречи регулярного чемпионата. Авторы «Чемпионата» сделали прогнозы и составили экспресс.

Прогноз на матч «Шанхайские Драконы» — «Спартак»

Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2025, среда. 19:30 МСК Шанхайские Драконы — Спартак Москва

Самое интересное здесь — контекст. Это не обычный рядовой матч, а продолжение банкета. Команды уже играли друг с другом 22 декабря в той же точке на глобусе, а теперь — повтор через два дня. В таких сериях редко побеждает чистая тактика. Чаще — эмоции, скорость принятия решений и то, кто быстрее адаптируется по ходу встречи.

«Спартак» первый акт забрал уверенно — 3:1. Однако усталость у гостей никуда не делась, а только копится. У «Шанхайских Драконов» ситуация критическая. Или близко к этому. В том плане, что очки нужны срочно, ведь команда девятая на Западе, идёт на серии поражений и только отдаляется от зоны плей-офф. Игра неплохая, однако за счёт атаки компенсировать недостатки обороны получается не всегда.

Логика в этот раз будет простая. «Шанхайским Драконам» нельзя второй раз подряд проигрывать так скромно, они будут раскрываться и добавлять в темпе. А «Спартак» в таком хоккее с Алексеем Жамновым тоже чувствует себя комфортно. В сумме этот матч-реванш выглядит как матч, где шесть шайб — совсем не потолок.

Прогноз на матч «Авангард» — «Нефтехимик»

Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2025, среда. 16:30 МСК Авангард Омск — Нефтехимик Нижнекамск

Четвёртая и последняя очная встреча в регулярном чемпионате КХЛ. Предыдущая состоялась совсем недавно, 18 декабря в Нижнекамске. Сразу скажем, что в этом матче ожидать можно чего угодно. Команды бодрые, с очевидным потенциалом и умением забивать помногу. Но вместе с тем нестабильные. Мы уже успели увидеть как 2:1 в пользу омичей, так и 6:5 в пользу нижнекамцев. Ничему не удивимся.

С одной стороны, на своём льду «Авангард» не проигрывал «Нефтехимику» аж с 2018 года. Даже в Балашихе исправно забирал два очка. С другой — почти в каждом матче получалось нервно, близко и упорно. Разница в одну шайбу, овертайм и даже буллиты — было всё. Поэтому лезть в большие форы тут не рискнём. Нижнекамцы хороши, а уж Филипп Долганов своё дело знает.

Мы бы выбирали между голом «Нефтехимика» в первом периоде за 2.00 и ставкой «гости откроют счёт» за 2.65. Подопечные Гришина любят и умеют стартовать с места в карьер, а омичам в последнее время регулярно не хватает концентрации. Ледяной бодрящий душ в виде пропущенной шайбы хозяева могут тут получить.

Экспресс на матчи КХЛ 24 декабря 2025 года

Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы в матче «Шанхайские Драконы» — «Спартак» за 1.76.

тотал больше 5.5 шайбы в матче «Шанхайские Драконы» — «Спартак» за 1.76. Ставка 2: «Нефтехимик» откроет счёт в матче с «Авангардом» за 2.65.

Общий коэффициент: 2.65 х 1.76 = 4.66.