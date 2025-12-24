«Лада» — «Трактор». Челябинск возвращается в большую игру

25 декабря в Тольятти на льду «Лада-Арены» встретятся «Лада» и «Трактор». Стартовое вбрасывание запланировано на 18:00 мск. Это первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Лада» — «Трактор» 25 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Трактора» в основное время предлагается с коэффициентом 1.84, в то время как победа «Лады» оценивается в 3.80. Ничья и овертайм идут за 4.30.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.98, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.88. Гол на первой минуте идёт за 11.00.

Прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Трактор» (25.12.2025)

25 декабря 2025, четверг. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Трактор Челябинск

Обе команды откровенно паршиво выглядели перед паузой на Кубок Первого канала. Дружно выдали серии поражений, ухудшили турнирные позиции. И всё же разница между ними колоссальна. «Лада», пожалуй, уже безнадёжна. Отставание от кубковой восьмёрки приближается к 20 очкам. Поверить в серию побед, допустим, возможно. Но отыграть такой гандикап у СКА, ЦСКА и «Спартака» за половину сезона? А все остальные заметно дальше.

Отдел фантастики на третьем этаже. Тольяттинцы как завалили старт сезона, так и не смогли выбраться из сложной ситуации. Смена главного тренера не помогла, кадровые перестановки, расторжения контрактов и обмены — тоже. Вырисовывается грустная перспектива доигрывания сезона без каких-либо турнирных задач. Обойти «Сочи» и не оказаться худшей командой Западной конференции — вот и все амбиции.

«Трактор» в какой-то момент попал в натуральную западню: игра не клеилась, Бенуа Гру сбежал из Челябинска, а Рафаэль Рише признал, что не справляется с ролью главного тренера и попросил его отпустить. Чтобы через считаное количество дней стать помощником в «Авангарде». Серия поражений растянулась, а жуткие восемь пропущенных шайб на своём льду от московского «Динамо» стали натуральной пощечиной.

Что ж. Похоже, худший момент сезона позади. Наконец-то разобрались с главным тренером. Дальше команду поведёт Евгений Корешков. Главным в КХЛ он работал один раз и недолго, зато в качестве помощника добился внушительных успехов. Шанс определённо заслужил. Имел время присмотреться к хоккеистам, разобраться и сделать первые выводы. Пора засучить рукава и работать.

Положение не блестящее, однако вполне рабочее. Челябинцы уверенно входят в зону плей-офф, причём находящиеся позади команды откровенно уступают в классе и ресурсах. Более того, даже до четвёртого места в Восточной конференции — рукой подать. Одна победная серия позволит заполучить преимущество своего льда в первом раунде Кубка Гагарина.

Руководство работает над усилением состава, Корешков обживается в новом статусе, хоккеисты получили импульс. Пожалуй, все ингредиенты для победы в матче с аутсайдером у челябинцев на руках. Включая историю противостояния: четыре победы из четырёх возможных в минувшем сезоне, три из них — разгромные. На П2 дают 1.84, мы же предпочтём заиграть победу «Трактора» с форой (-1.5) за 2.35. Эмоциональный подъём и разница в классе обеспечат уверенные два очка.

Ставка: «Трактор» победит «Ладу» с форой (-1.5) за 2.35.