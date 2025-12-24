«Северсталь» — «Сочи». Давайте пожалеем Илью Самсонова

25 декабря в Череповце в «Ледовом дворце» встретятся «Северсталь» и «Сочи». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» 25 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 1.50, в то время как победа «Сочи» оценивается в 5.60. Ничья и овертайм идут за 5.30.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.07, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.85. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» (25.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК Северсталь Череповец Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Череповчане продолжают борьбу за первое место в Западной конференции. Что? Да! Перед зимней паузой выдали пару осечек, а московское «Динамо» под руководством Вячеслава Козлова сподобилось на серию из семи побед и включилось в борьбу. Минское «Динамо» и «Локомотив» по умолчанию держат темп. Так что в топ-4 очень плотно, а сзади подпирает нижегородское «Торпедо».

«Северсталь» завершает домашнюю серию. Позади встречи с «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА, впереди выезд по маршруту Уфа — Казань. Но сначала — визит худшей команды Запада. Речь о «Сочи», который как начал показывать себя с сомнительной стороны ещё в межсезонье, так и не смог вовремя остановиться. Смена руководства, уход главного тренера до старта регулярного чемпионата, увольнение Владимира Крикунова осенью. Движений много, толку — чуть.

Даже подписание Ильи Самсонова ничего принципиально не изменило, хотя тот производит приятное впечатление. Южане способны время от времени выдать бодрый матч и покусать зазевавшегося фаворита. Не более того. Около 15 очков отставания от зоны плей-офф — слишком много. Ведь отыгрывать их надо у ЦСКА, СКА и «Спартака», так как остальные ушли далеко вперёд. Поверить в подобный сценарий сложно.

Вроде бы со следующего сезона бюджет заметно увеличится. Вот тогда у «Сочи» пойдёт совсем другая жизнь! А пока остаётся барахтаться на дне турнирной таблицы, одерживая победы лишь спорадически. Разумеется, в битве с одной из лучших команд Запада сочинцы будут явными аутсайдерами. Тем более на чужом льду. Что видно в том числе по котировкам букмекеров.

Соперники сойдутся в третий раз, два предыдущих матча остались за «Северсталью». В начале октября подопечные Андрея Козырева добыли победу без каких-либо проблем — 3:0 на своём льду. Спустя месяц в Сочи пришлось попотеть. Едва ушли от поражения в основное время, однако в овертайме дожали – 5:4. Как видно, за 120 минут забросили семь шайб.

Чего-то подобного стоит ожидать и в этот раз. Сбои в обороне у череповчан время от времени происходят, зато свои три гола они находят практически всегда. По крайней мере, с аутсайдерами. На ИТБ 3 голов «Северстали» дают скромные 1.60, так что придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П1 в первом периоде за 2.05 и ИТБ 1.5 гола «Северстали» в первом периоде за 2.95. С агрессивными дебютами у хозяев проблем нет, а тут ещё и болельщики поддержат.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Северстали» в первом периоде матча с «Сочи» за 2.95.