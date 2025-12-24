Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Статьи

Северсталь — Сочи: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 декабря 2025, где смотреть онлайн, прямая трансляция

«Северсталь» — «Сочи». Давайте пожалеем Илью Самсонова
Алексей Серяков
«Северсталь» — «Сочи»: прогноз на матч
Комментарии
Одна из самых ярких команд КХЛ не пощадит бывшего вратаря «Вашингтона».

25 декабря в Череповце в «Ледовом дворце» встретятся «Северсталь» и «Сочи». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» 25 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Северстали» в основное время предлагается с коэффициентом 1.50, в то время как победа «Сочи» оценивается в 5.60. Ничья и овертайм идут за 5.30.

Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.07, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.85. Гол на первой минуте идёт за 10.5.

Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Сочи» (25.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 декабря 2025, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Череповчане продолжают борьбу за первое место в Западной конференции. Что? Да! Перед зимней паузой выдали пару осечек, а московское «Динамо» под руководством Вячеслава Козлова сподобилось на серию из семи побед и включилось в борьбу. Минское «Динамо» и «Локомотив» по умолчанию держат темп. Так что в топ-4 очень плотно, а сзади подпирает нижегородское «Торпедо».

«Северсталь» завершает домашнюю серию. Позади встречи с «Салаватом Юлаевым» и ЦСКА, впереди выезд по маршруту Уфа — Казань. Но сначала — визит худшей команды Запада. Речь о «Сочи», который как начал показывать себя с сомнительной стороны ещё в межсезонье, так и не смог вовремя остановиться. Смена руководства, уход главного тренера до старта регулярного чемпионата, увольнение Владимира Крикунова осенью. Движений много, толку — чуть.

Даже подписание Ильи Самсонова ничего принципиально не изменило, хотя тот производит приятное впечатление. Южане способны время от времени выдать бодрый матч и покусать зазевавшегося фаворита. Не более того. Около 15 очков отставания от зоны плей-офф — слишком много. Ведь отыгрывать их надо у ЦСКА, СКА и «Спартака», так как остальные ушли далеко вперёд. Поверить в подобный сценарий сложно.

Материалы по теме
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?
Их осталось четверо, остальные слишком далеко. Кто выиграет РПЛ?

Вроде бы со следующего сезона бюджет заметно увеличится. Вот тогда у «Сочи» пойдёт совсем другая жизнь! А пока остаётся барахтаться на дне турнирной таблицы, одерживая победы лишь спорадически. Разумеется, в битве с одной из лучших команд Запада сочинцы будут явными аутсайдерами. Тем более на чужом льду. Что видно в том числе по котировкам букмекеров.

Соперники сойдутся в третий раз, два предыдущих матча остались за «Северсталью». В начале октября подопечные Андрея Козырева добыли победу без каких-либо проблем — 3:0 на своём льду. Спустя месяц в Сочи пришлось попотеть. Едва ушли от поражения в основное время, однако в овертайме дожали – 5:4. Как видно, за 120 минут забросили семь шайб.

Чего-то подобного стоит ожидать и в этот раз. Сбои в обороне у череповчан время от времени происходят, зато свои три гола они находят практически всегда. По крайней мере, с аутсайдерами. На ИТБ 3 голов «Северстали» дают скромные 1.60, так что придётся выкручиваться. Мы бы выбирали между П1 в первом периоде за 2.05 и ИТБ 1.5 гола «Северстали» в первом периоде за 2.95. С агрессивными дебютами у хозяев проблем нет, а тут ещё и болельщики поддержат.

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Северстали» в первом периоде матча с «Сочи» за 2.95.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android