«Торпедо» — ЦСКА. Машина Никитина возвращается

25 декабря в Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный» встретятся «Торпедо» и ЦСКА. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Коэффициенты на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА 25 декабря 2025 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Торпедо» в основное время предлагается с коэффициентом 2.27, в то время как победа ЦСКА оценивается в 3.00. Ничья и овертайм идут за 3.90.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.87, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.08. Гол на первой минуте идёт за 11.5.

Прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — ЦСКА (25.12.2025)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 25 декабря 2025, четверг. 19:30 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Нижегородцы завершают домашний «двойник»: во вторник принимали «Сочи», теперь настанет черёд ЦСКА. «Торпедо» просело во второй половине ноября, выдав отрезок с четырьмя поражениями в пяти матчах. Справедливости ради, во многом виноват календарь. Три неудачи состоялись во встречах с «Авангардом», минским и московским «Динамо». Упрекнуть можно разве что за «Адмирал», хотя там всё решалось в серии буллитов.

Ближе к зимней паузе нижегородцы пошли на поправку, а после Кубка Первого канала добыли две победы. Отгрузили пять шайб «Нефтехимику» в Нижнекамске, после чего дома забодали «Сочи». Положение в турнирной таблице приятное: вовсю сражаются за первое место в Западной конференции. Правда, плотность столь высокая, что сейчас располагаются на пятой строчке.

ЦСКА о подобном остаётся только мечтать. Впрочем, и тут в последнее время дела идут на лад. Достаточно сказать, что трёх побед подряд в нынешнем регулярном чемпионате прежде не было. С этой задачей армейцы справились ещё в середине декабря, когда удачно съездили по маршруту Челябинск — Уфа — Тольятти. Стабильно забивали по три-четыре шайбы и мало пропускали.

Ситуация в турнирной таблице заметно улучшилась. Высадили из зоны плей-офф «Шанхайских Драконов», вместе со СКА и «Спартаком» бросились в погоню за пятёркой беглецов. Отставание есть, но покрывается одной удачной серией. Так как впереди ещё почти половина регулярного чемпионата, вся борьба впереди.

Естественно, на таком фоне битва с представителем топ-5 — отличный шанс тормознуть прямого конкурента. Благо что личные счёты к нижегородцам накопились. ЦСКА забрал первую очную встречу в середине октября (1:0), после чего потерпел два поражения на тоненького. 1:2 в ноябре и 4:5 по буллитам в начале декабря. Пора возвращать долги.

Любопытно, что на выезде армейцы в последние годы играют с «Торпедо» куда эффективнее. Идут на серии из пяти побед, четыре из которых — в основное время. Как правило, интрига живёт до самых последних секунд, хозяева цепляются изо всех сил и имеют шансы. Однако остаются ни с чем. Доверимся истории противостояния, возьмём победу ЦСКА с учётом овертайма и буллитов за 2.22.

Ставка: итоговая победа ЦСКА в матче с «Торпедо» за 2.22.